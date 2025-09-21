Metropolitano: ATU anuncia la suspensión del servicio en el centro de Lima tras protestas

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de una primera jornada donde ocurrieron varios hechos lamentables, el colectivo 'Generación Z' realizó una nueva movilización en el centro histórico de Lima manifestando su total rechazo hacia la polémica ley de las AFP.

Tal como sucedió este sábado en las inmediaciones del Congreso y la plaza San Martín, los cientos de agentes de la Policía Nacional del Perú reprimieron la movilización e hicieron que estos retrocedan lanzando proyectiles no letales así como bombos de gas lacrimógeno.

Metropolitano cierra estaciones del centro de Lima

Como era de esperarse, esta concentración de ciudadanos en el corazón de la capital afectó al transporte público y especialmente al Metropolitano. Y es que, a través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció que las estaciones del centro de Lima entre el jirón Lampa y la avenida Emancipación, no contarán con el servicio regular.

De acuerdo a lo indicado, la ruta A circulará por la avenida Alfonso Ugarte y solo parará en la Estación Quilca, mientras que el servicio C culminará su recorrido en la Estación Central y no en Ramón Castilla como es habitual. Por ello, pidieron a los ciudadanos a tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de inconveniente.

"Debido a la presencia de manifestantes en el Cercado de Lima. La ruta regular A circulará por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca, en ambos sentidos. Mientras la ruta regular C solo llegará hasta la estación Central. Las estaciones de las avenidas Emancipación y Lampa, quedan cerradas temporalmente. Recomendamos a los usuarios tomar sus precauciones", indicó.

🔴 #ATUInforma | Debido a la presencia de manifestantes en el Cercado de Lima. La ruta regular A circulará por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca, en ambos sentidos. Mientras la ruta regular C solo llegará hasta la estación Central. pic.twitter.com/oCjjZYX0zF — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 22, 2025

Marchas muy violentas

El congresista Alejandro Aguinaga se pronunció sobre las marchas registradas en las últimas horas calificándolas de muy violentas. De acuerdo a lo expresado por el integrante de Fuerza Popular, los manifestante que se tapaban o cubrían el rostro no realizaban una protesta de la mejor manera y lamentó que se generaran daños en el ornato público.

"La marcha ha sido raleada, pero violenta. Los mismos informes policiales hablan de decenas de manifestantes, pero demasiado violentas en el sentido de que vienen con las caras cubiertas, otros con pañuelones y están instigando a la violencia. Han levantando lozas y hecho daño a parte de la Plaza San Martín cuando nosotros estamos en contra de la violencia", expresó en charla con Canal N.

De esta manera, el Metropolitano suspendió el servicio en las estaciones del centro de Lima debido a las protestas convocadas por la 'Generación Z'.