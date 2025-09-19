Bus del Metropolitano atropelló a transeúnte que cruzó irresponsablemente la vía exclusiva

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito se registró cerca de la estación 'Estadio Nacional' del Metropolitano cuando un transeúnte cruzo hacia las vías exclusivas del metro generando el atropelló hacia el peatón.

Ciudadano cruzó imprudentemente la vía del Metropolitano

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00 de la tarde cuando el ciudadano hizo uso de las vías del Metropolitano, cuyo tránsito solo está destinado a los buses de este sistema de transportes.

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) , el accidente sucedió cuando un bus de la ruta C, proveniente de norte a sur, atropelló a la persona que cruzó la vía de "manera imprudente", calificó el organismo.

🔴 #ATUInforma | Con relación al incidente ocurrido en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Estadio Nacional, la ATU informa que un bus de la ruta C, en el sentido de norte a sur, atropelló a una persona que de manera imprudente invadió dicha vía. pic.twitter.com/xr7OGdlS53 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 20, 2025

Tras el incidente, el agraviado fue socorrido por personal del metropolitano y, posteriormente, la persona fue trasladada hacia el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima. Según información recogida por medios de comunicación, el accidentado sería un hombre de 30 años.

El conductor del bus también resultó herido tras el choque con policontusiones en la cabeza, por lo que fue trasladado hacia la clínica Internacional más cercana al punto, según información recogida por el medio Panamericana Noticias. Afortunadamente, no se registró ninguna pérdida humana.

Tras el choque, el tránsito en la vía exclusiva presentó demoras. Al mismo tiempo, se registraron demoras en la llegada de los buses a las estaciones. Sin embargo, la circulación de estos fueron restablecidos a los minutos y al momento funciona con normalidad.

Invasión a las vías exclusivas del Metropolitano está sancionado

Ante la invasión hacia las vías exclusivas del Metropolitano, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene la competencia para sancionar a los infractores que utilizan estos carriles de forma indebida.

Ante ello, se impone la infracción G10, considerada como grave y que se castiga con una multa de S/428 (8% de una UIT). Adicional a la multa, se agregan 20 puntos en contra en el récord del conductor, según el Reglamento Nacional de Tránsito.

Solo las unidades de bomberos, ambulancias, patrulleros de la PNP pueden utilizar estas vías en una emergencia comprobada y "debidamente equipados con sus luces y sirenas encendidas", indica la ATU. Por ello, ante la invasión de vehículos particulares, se aplicaran tales sanciones.

Durante la tarde de este viernes, un transeúnte cruzó imprudentemente la vía exclusiva del Metropolitano a la altura de la estación 'Estadio Nacional' causando su atropelló. Afortunadamente, el agraviado fue trasladado para recibir atención médica.