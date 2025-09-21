Alejandro Aguinaga rechaza marchas de la 'Generación Z' contra gobierno de Bolaurte: "Demasiado violentas"

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, el colectivo juvenil 'Generación Z' realizó una multitudinaria protesta en el centro de Lima mostrando su evidente rechazo contra la tan sonada reforma del sistema privado de pensiones que ha sido tan criticada en los últimos días.

Pese a que se indicó que la paralización sería pacífica, se registraron enfrentamientos entre los protestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú quienes se desplegaron por cientos a los alrededores del Congreso de la República y de la Plaza San Martín.

Muy violentas

Justamente, el congresista Alejandro Aguinaga se refirió esta movilización asegurando que no tuvo la cantidad de gente esperada, pero que de igual forma lamentó que se hayan reportado hechos de violencia y criticó a los manifestantes que se tapaban el rostro ocasionando destrozos en la vía pública.

"La marcha ha sido raleada, pero violenta. Los mismos informes policiales hablan de decenas de manifestantes, pero demasiado violentas en el sentido de que vienen con las caras cubiertas, otros con pañuelones y están instigando a la violencia. Han levantando lozas y hecho daño a parte de la Plaza San Martín cuando nosotros estamos en contra de la violencia", indicó.

A su vez, el parlamentario de Fuerza Popular saludó el accionar de los agentes de la Policía Nacional, a pesar de que muchos de ellos fueron acusados de reprimir a los ciudadanos que ejercían su libre derecho a la protesta.

En #PasosPerdidos, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga calificó las recientes marchas como "demasiado violentas" y defendió la actuación del Congreso: Lo importante es que se ha preservado la democracia.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/rtmuZRwe2C — Canal N (@canalN_) September 21, 2025

"Las protestas tienen que ser legítimas, pero sin violencia. No estás facultado para dañar el bien público en consecuencia de ello las fuerzas del orden tienen que intervenir cuando el orden es revertido como en cualquier democracia", añadió en diálogo con Canal N.

El Congreso salvó la democracia

Al ser consultado sobre la poca fiscalización que han tenido sobre el gobierno de Dina Boluarte pese a sus cuestionamientos, Aguinaga aseguró que el Congreso salvó la democracia ya que el país podría haber tomado un rumbo parecido al de Venezuela.

"Hemos fiscalizado, pero los jóvenes han sido así. Definitivamente hay un descontento, pero lo importante de esto esto es que se ha preservado la democracia. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos caído en una dictadura chavista? Dentro de todo lo bueno o malo que ha hecho el gobierno, nosotros, el Poder Legislativo, salvamos la democracia", finalizó.

En resumen, Alejandro Aguinaga lamentó los hechos violentos registrados durante la última marcha realizada por la 'Generación Z' en el centro de Lima.