Metropolitano: Bus varado en estación Tomás Valle genera demoras con dirección al sur en plena hora punta

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano vuelve a reportar un incidente el cual genera demora en la llegada de sus buses en plena hora punta de este martes 17 de marzo. Así lo dio a conocer la ATU a través de un comunicado en sus redes sociales donde indicaron que las unidades, con dirección al sur, presentan demorar a raíz de un bus varado en la estación Tomás Valle.

De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, uno de las líneas más comprometidas es el Expreso 7 el

#ATUInforma | Debido a un bus varado en la estación Tomás Valle, se presentan retrasos de 10 minutos, aproximadamente, en los servicios del Metropolitano, afectando principalmente al servicio Expreso 7, con dirección al sur.



Lamentamos los inconvenientes. pic.twitter.com/IZJSdpsB3u — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 17, 2026

Noticia en desarrollo...