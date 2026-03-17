Metropolitano: Bus varado en estación Tomás Valle genera demoras con dirección al sur en plena hora punta

Con este calor
17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/03/2026
El Metropolitano vuelve a reportar un incidente el cual genera demora en la llegada de sus buses en plena hora punta de este martes 17 de marzo. Así lo dio a conocer la ATU a través de un comunicado en sus redes sociales donde indicaron que las unidades, con dirección al sur, presentan demorar a raíz de un bus varado en la estación Tomás Valle.
De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, uno de las líneas más comprometidas es el Expreso 7 el
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