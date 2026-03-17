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Metropolitano: Bus varado en estación Tomás Valle genera demoras con dirección al sur en plena hora punta

A través de un breve comunicado, ATU dio a conocer que un bus quedó varado en la estación Tomás Valle del Metropolitano generando demoras en el servicio con dirección al sur de hasta 10 minutos.

Bus varado en estación Tomás Valle genera demoras en el Metropolitano.
Bus varado en estación Tomás Valle genera demoras en el Metropolitano. (ATU)

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/03/2026

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El Metropolitano vuelve a reportar un incidente el cual genera demora en la llegada de sus buses en plena hora punta de este martes 17 de marzo. Así lo dio a conocer la ATU a través de un comunicado en sus redes sociales donde indicaron que las unidades, con dirección al sur, presentan demorar a raíz de un bus varado en la estación Tomás Valle.

De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, uno de las líneas más comprometidas es el Expreso 7 el

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