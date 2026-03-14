ATU: ¡Atención! Servicio especial 'Cole Bus' vuelve el 16 de marzo en el Rímac

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Retorno seguro a clases 2026. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que vuelve el servicio especial "Cole Bus" para facilitar el retorno de los estudiantes de cinco centros educativos ubicados en el distrito del Rímac.

Vuelve servicio especial 'Cole Bus'

El lunes 16 de marzo se da inicio al año escolar 2026 en las instituciones educativas públicas a nivel nacional, marcando el retorno de millones de estudiantes a sus clases en los niveles de inicial, primaria y secundaria. En el marco de esa jornada, la ATU dio a conocer una noticia que beneficiará a los educandos y brindará tranquilidad a los padres de familia.

Según se reveló, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pone en funcionamiento el servicio especial 'Cole Bus', que, como en años anteriores, usará buses del corredor Azul para trasladar a los estudiantes de cinco colegios del Rímac.

La ATU resalta que estos corredores del transporte público partirán de paraderos cercanos a los centros educativos a la hora de salida de los colegiales, el 16 de marzo. Las instituciones educativas que se verán beneficiadas con esta iniciativa son:

María Parado de Bellido.

I.E. Ricardo Bentín.

I.E. Esther Cáceres.

I.E. Leoncio Prado y la I.E. N.° 2083 Virgen del Carmen.

Recorridos del Cole Bus en paraderos cercanos a los colegios Ricardo Bentín y María Parado de Bellido.

Horario de recorrido en paraderos cerca de las I. E. Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen.

Tarifa del Cole Bus en etapa escolar

Asimismo, se reportó que el servicio especial "Cole Bus" beneficiará, principalmente, a los niños y adolescentes que viven en urbanizaciones como Flor de Amancaes, El Bosque, El Altillo, Ciudad y Campo, entre otros, donde se concentra un alto porcentaje de la población estudiantil rimense. Respecto a la tarifa, se detalló lo siguiente:

Servicio disponible de lunes a viernes , durante toda la etapa escolar.

, durante toda la etapa escolar. Pago de S/0.50 para estudiantes.

Pago de S/1.00 para los acompañantes de los alumnos usando las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass, las cuales pueden ser recargadas previamente en más de 1000 puntos autorizados.

Finalmente, se insta a los padres de familia a verificar que las tarjetas cuenten con saldo suficiente para evitar inconvenientes durante el traslado en los corredores que forman parte del servicio 'Cole Bus'.

Cole Bus: buses del corredor Azul partirán de paraderos cercanos a los colegios a la hora de la salida de los estudiantes.

El servicio especial 'Cole Bus' destaca por su enfoque social, ya que facilita el retorno seguro de los estudiantes de cinco colegios del distrito de el Rímac desde el lunes 16 de marzo.