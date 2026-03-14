Metropolitano: ATU reporta demora en llegada de buses a la Estación Central tras accidente en el jirón Lampa

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano se ha convertido en uno de los sistemas de transporte público mas utilizados por los ciudadanos de Lima Metropolitana. Sin embargo, los pasajeros se han manifestado en repetidas ocasiones exigiendo mejores condiciones y mayor fluidez en las unidades.

Reportan demora en buses del Metropolitano en Estación Central

Por ejemplo, un hecho similar ocurrió sobre la tarde de este sábado 14 de marzo tras un accidente vehicular en el jirón Lampa. Según indicó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el incidente se dio justo a la altura del ingreso a la Estación Central generando que los buses hacia ese punto demoren más de la cuenta.

Por ello, la entidad pidió a los usuarios de este sistema de transporte a tomar las precauciones necesarias mientras que trabajan para reestablecer la normal operatividad del servicio. Como se recuerda, por el centro histórico de la capital circulan las líneas A y C en sentido a Carabayllo y Chorrillos y viceversa.

"Debido a un accidente en el jirón Lampa, a la altura del ingreso a la estación Central, se registra demora en los servicios del Metropolitano de 15 minutos, aproximadamente. La circulación de las unidades de viene regularizando. Por favor, tomar sus previsiones", indicó.

#ATUInforma | Debido a un accidente en el jirón Lampa, a la altura del ingreso a la estación Central, se registra demora en los servicios del Metropolitano de 15 minutos, aproximadamente.



La circulación de las unidades de viene regularizando. Por favor, tomar sus previsiones. pic.twitter.com/g1waeUq1Pg — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 14, 2026

Caos a la altura de Javier Prado

Este no es el primer incidente ocurrido en los últimos días ya que el último martes se dio un hecho similar el cual ocasionó malestar e incomodidad en plena hora punta. Resulta que un bus del Metropolitano quedó varado en plena vía exclusiva a la altura de la Estación Javier Prado lo cual dificultó el libre tránsito de las demás unidades.

En dirección hacia el centro de Lima, los demás vehículos tuvieron que salir a la vía mixta de la Vía Expresa de Paseo de la República para poder continuar con sus recorridos. Este hecho afectó directamente a los servicios de la línea C y otros expresos que de dirigían hacia Lima Norte.

Eso sí, a pesar de la crisis energética a raíz de la falta de gas natural en Lima y Callao, los buses de este sistema de transporte circularon con total normalidad en los últimos días ya que las autoridades priorizaron su abastecimiento de combustible.

En resumen, un accidente vehicular en el jirón Lampa, a la altura del ingreso a la Estación Central, generó demora en la llegada de los buses por lo que ATU pidió a los usuarios tomar las precauciones correspondientes.