Metropolitano: ¿Cuándo funcionarán las 10 estaciones cerradas de la Ampliación Norte? ATU estima fecha

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que la Ampliación Norte del Metropolitano se inauguró parcialmente hace dos años, aun hay más de 10 estaciones ubicadas en Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo que permanecen cerradas. Conoce cuándo se estima ponerlas en marcha y cuál es el requisito pendiente para su inicio.

ATU revela necesidad de aumentar flota de buses

Actualmente, solo cuatro estaciones y una terminal están en funcionamiento dentro el proyecto impulsado por el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas operan desde el 2023, mientras que Chimpu Ocllo fue inaugurada hace un año.

En declaraciones a Andina, el presidente de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), David Hernández, explicó que la ampliación del servicio en el norte de la capital debió hacerse tras la adquisición de buses adicionales. Pero eso no ha ocurrido.

Presidente de la ATU afirma que ampliación de flota de buses se concretará tras crédito del Banco Mundial.

Explicó que, para que la MML aumente su flota de vehículos, es indispensable que el Banco Mundial le otorgue un crédito para que se haga posible la compra de nuevas unidades que se sumen al servicio.

"Desde finales del 2024, nosotros iniciamos el contacto con el Banco Mundial y ya tenemos la viabilidad de un crédito para concretar la ampliación de la flota, así como el mejoramiento de todo el Metropolitano, desde Matellini hasta Naranjal, para que quede tan nuevo como la ampliación (Norte) que en ese momento tenemos", indicó el ejecutivo.

Esta ampliación se tiene contemplada en vista de que los buses, pese a que recorren la totalidad de la ampliación, solo se detienen a recoger y dejar pasajeros en cinco de las 18 paradas. Si lo hacen, le restaría eficiencia al servicio.

"La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso lo que habría es que el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en poder ejecutar el servicio", detalló Hernández.

¿Cuántos buses más se necesitan para habilitar las estaciones cerradas?

La ATU señaló que, una vez se cuente con el crédito otorgado por el Banco Mundial, se tiene previsto adquirir 60 buses, con los que sí se permitirá atender la demanda de este sector.

Según Hernández, este préstamo ya es un hecho al haber cumplido con los trámites institucionales correspondientes y solo se están resolviendo los detalles del desembolso.

El crédito en mención asciende a un total de US$ 100 millones y también financiará el mantenimiento de la infraestructura del Metropolitano, incluyendo las estaciones, puertas, ascensores, la red eléctrica, etcétera.

A dos años de la inauguración parcial de la Ampliación Norte del Metropolitano, aun hay más de 10 estaciones que permanecen cerradas. El inicio se prevee una vez se cuente con mayor cantidad de buses.