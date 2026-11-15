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Partidos de HOY, domingo 15 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 15 de noviembre llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1, la final de la Copa de La Liga peruana, UEFA Nations League, entre otros, tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 15 de noviembre
Programación de partidos de hoy, domingo 15 de noviembre (Composición Exitosa)

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/11/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 15 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimoséptima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Boys — L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX

Partidos de la Copa de la Liga HOY

Se va a definir la primera edición del campeonato intermedio peruano en un duelo directo de pronóstico reservado:

  • 4:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Sporting Cristal — Bicolor+

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Culmina la sexta fecha de la fase de liga, hay ocho partidos programados:

  • 9:00 a.m. | Chipre vs. Montenegro — Disney+
  • 9:00 a.m. | Letonia vs. Armenia — Disney+
  • 12:00 p.m. | Bielorrusia vs. Albania — Disney+
  • 12:00 p.m. | Finlandia vs. San Marino — Disney+
  • 2:45 p.m. | Bélgica vs. Italia — Disney+
  • 2:45 p.m. | Croacia vs. República Checa — Disney+
  • 2:45 p.m. | Francis vs. Turquía — Disney+
  • 2:45 p.m. | España vs. Inglaterra — Disney+

Partidos de la Liga2 HOY

Se disputa la etapa eliminatoria de la Segunda División peruana con un encuentro muy parejo:

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  • 10:45 a.m. | Universidad San Martín vs. Unión Comercio — TV 360

Este domingo 15 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 y la definición de la Copa de la Liga de Perú como en las principales competencias internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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