Partidos de HOY, domingo 15 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/11/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 15 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Se juega la décimoséptima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:
- 1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Boys — L1 MAX
- 3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX
Partidos de la Copa de la Liga HOY
Se va a definir la primera edición del campeonato intermedio peruano en un duelo directo de pronóstico reservado:
- 4:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Sporting Cristal — Bicolor+
Partidos de la UEFA Nations League HOY
Culmina la sexta fecha de la fase de liga, hay ocho partidos programados:
- 9:00 a.m. | Chipre vs. Montenegro — Disney+
- 9:00 a.m. | Letonia vs. Armenia — Disney+
- 12:00 p.m. | Bielorrusia vs. Albania — Disney+
- 12:00 p.m. | Finlandia vs. San Marino — Disney+
- 2:45 p.m. | Bélgica vs. Italia — Disney+
- 2:45 p.m. | Croacia vs. República Checa — Disney+
- 2:45 p.m. | Francis vs. Turquía — Disney+
- 2:45 p.m. | España vs. Inglaterra — Disney+
Partidos de la Liga2 HOY
Se disputa la etapa eliminatoria de la Segunda División peruana con un encuentro muy parejo:
- 10:45 a.m. | Universidad San Martín vs. Unión Comercio — TV 360
Este domingo 15 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 y la definición de la Copa de la Liga de Perú como en las principales competencias internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.