Partidos de HOY, domingo 15 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 15 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimoséptima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Boys — L1 MAX

— L1 MAX 3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX

🏆 HOY JUEGA EL BOYS 🏆 🕞 1:00 p.m. 🏟️ Juan Maldonado Gamarra 📍 Cutervo 🆚 Comerciantes Unidos 🎟️ Compra tus entradas virtuales, Tribuna Rosada VIP y banderolas en https://t.co/qFoxEyM879 #VamosBoysTodaLaVida https://t.co/D0SEktWzH1 November 15, 2026

Partidos de la Copa de la Liga HOY

Se va a definir la primera edición del campeonato intermedio peruano en un duelo directo de pronóstico reservado:

4:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Sporting Cristal — Bicolor+

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Culmina la sexta fecha de la fase de liga, hay ocho partidos programados:

9:00 a.m. | Chipre vs. Montenegro — Disney+

— Disney+ 9:00 a.m. | Letonia vs. Armenia — Disney+

— Disney+ 12:00 p.m. | Bielorrusia vs. Albania — Disney+

— Disney+ 12:00 p.m. | Finlandia vs. San Marino — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Bélgica vs. Italia — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Croacia vs. República Checa — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Francis vs. Turquía — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | España vs. Inglaterra — Disney+

Most exciting fixture on Sunday? 👀 #UNLFixtures | @bookingcom https://t.co/xZHUhBlWR0 — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026

Partidos de la Liga2 HOY

Se disputa la etapa eliminatoria de la Segunda División peruana con un encuentro muy parejo:

10:45 a.m. | Universidad San Martín vs. Unión Comercio — TV 360

𝗖𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀, 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻 #𝗘𝗹𝗔𝘀𝗰𝗲𝗻𝘀𝗼 🏆🔥 Las semifinales de la #Liga2Caliente están cada vez más cerca. ¿Qué clubes accederán a la máxima división? ⚽️ #ElFútbolEstáCaliente https://t.co/CYlXrHi3tZ — Liga2.oficial (@Liga2_oficial) November 7, 2026

Este domingo 15 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 y la definición de la Copa de la Liga de Perú como en las principales competencias internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.