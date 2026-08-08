Ministro César Astudillo anuncia amplio despliegue de inteligencia para reforzar la seguridad en el Perú

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, informó que el Gobierno viene ejecutando un amplio despliegue de Inteligencia para fortalecer la seguridad en los patios de maniobras y las principales rutas de transporte público, así como para continuar con las acciones de captura contra personas vinculadas a hechos delictivos.

Ministro anuncia el refuerzo de las acciones en contra la delincuencia

Cesar Astudillo, ministro del Interior explicó que, como parte de esta estrategia, se ha puesto en ejecución el denominado Plan Escudo, que contempla el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de sus respectivos sectores de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución.

"Se ha puesto en ejecución el plan escudo que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución, entonces en estos 14 patios de maniobra en todas van a ver ustedes presencia policial, presencia del ejército que es su zona y eso es lo que estamos haciendo", afirmó el ministro.

Se dispuso un trabajo de inteligencia de manera conjunta

Asimismo, precisó que se ha dispuesto presencia policial y militar en los 14 patios de maniobras considerados dentro del operativo. El objetivo es reforzar la vigilancia y prevenir hechos delictivos que puedan afectar a los trabajadores y usuarios del transporte público.

El ministro destacó además que las acciones de seguridad cuentan con un trabajo integrado de Inteligencia, en el que participan de manera permanente unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Según explicó, esta coordinación permite obtener información sobre los movimientos de personas vinculadas a actividades delictivas y anticipar posibles acciones.

"A esto se suma un trabajo totalmente integrado de Inteligencia que en este momento está actuando y actúa permanentemente, Inteligencia policial y de las Fuerzas Armadas", sostuvo Astudillo.

Siguiendo esa línea, César Astudillo también se refirió al fallecimiento de un cambista registrado recientemente en el Centro de Lima. Indicó que, tras el hecho, personal policial logró capturar de manera inmediata al presunto responsable, como parte de las acciones desplegadas para enfrentar la delincuencia.

Astudillo remarcó que las fuerzas de seguridad han asumido el control de los puntos estratégicos mediante un importante despliegue operativo y de Inteligencia.

Finalmente, el ministro César Astudillo señaló que se viene reforzando y rotando de manera permanente al personal policial y del Ejército desplegado en los patios de maniobras, con el propósito de mantener una presencia constante y fortalecer las medidas de seguridad en estos espacios.