Huánuco: alcalde terminó con pollera por reclamo de vecinos ante promesas incumplidas

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde del distrito de Miraflores (provincia de Huamalíes), Carlos Carhuapoma Ramos, fue amonestado por sus vecinos, quienes lo acusan de no haber cumplido con obras durante su gestión.

Alcalde es reprendido por vecinos en distrito huanuqueño usando pollera

Un grupo de pobladores del distrito rural hunuqueño, ubicado al suroeste de la provincia de Huamalíes, obligó al burgomaestre Carhuapoma Ramos a vestir una pollera y recorrer las calles de la localidad durante una protesta iniciada el pasado lunes, 3 de agosto.

Con esta movilización, los participantes expresaron su rechazo a la gestión municipal. Alrededor de 150 vecinos y comuneros se concentraron frente a la sede de la Municipalidad Distrital de Miraflores para exigir que la autoridad atienda sus reclamos.

Los manifestantes señalaron que varios compromisos asumidos durante la campaña electoral continúan sin cumplirse y cuestionan los resultados alcanzados por la gestión.

Además, esta protesta motivó el desplazamiento de un contingente de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía desde Huánuco para reforzar la seguridad en la localidad que expresaba su total descontento ante la autoridad edil sobre todo por las obras y compromisos que consideran pendientes.

Ellos reclamaron resultados concretos y una respuesta directa de la autoridad. La movilización convirtió una demanda vecinal en una expresión pública de descontento que alcanzó uno de sus momentos más tensos con la exposición del alcalde ante la población.

La protesta tomó un giro cuando las personas decidieron colocarle una pollera al alcalde de Miraflores. De acuerdo a lo manifestado por uno de los vecinos, la idea principal era que recorra la plaza montado en un burro, pero declinaron de dicha posibilidad cuando la autoridad municipal no se opuso al uso de dicha vestimenta.

🔴🔵 Protesta en Huánuco: el alcalde del distrito de Miraflores (provincia de Huamalíes), Carlos Carhuapoma Ramos, fue amonestado por sus vecinos, quienes lo acusan de no haber cumplido con obras durante su gestión.



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¿Qué es lo que reclaman los vecinos al alcalde de Miraflores en Huamalíes?

Cabe indicar que, entre los principales reclamos de los residentes de esta jurisdicción de Huánuco se encuentran proyectos de servicios básicos como desagüe y agua. Además, de aquellos relacionados a carreteras así como locales comunales.

Carlos Carhuapoma Ramos se colocó la prenda y procedi´po a recorrer las calles en compañía de los protestantes. La escena reflejaba el nivel de descontento existente entre los residentes y su alcalde.

Ante las promesas incumplidas referidas a obras durante su gestión, vecinos del distrito de Miraflores (provincia de Huamalíes) en Huánuco lo reprendieron haciendo que use una pollera. Con ello mostraron su descontento contra la autoridad edil por la falta de compromiso que según ellos existe.