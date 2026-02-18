Miércoles de ceniza: Qué significa y por qué marca el inicio de la Cuaresma para la Iglesia Católica

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, 18 de febrero, el mundo católico conmemora el inicio de la Cuaresma con la llegada del Miércoles de Ceniza, un período de 40 días de preparación espiritual para recibir la Pascua. Esta celebración invita a los fieles a la reflexión, el arrepentimiento y la renovación de la fe en Jesucristo.

Asimismo, marca el final de los carnavales, una festividad históricamente vinculada a los días previos a la Cuaresma, caracterizada por celebraciones, comidas abundantes y festejos, antes de dar paso al tiempo de ayuno y abstinencia, propio de este período litúrgico.

Desde el 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, hasta el 2 de abril, Jueves Santo, se celebra la tradicional cadena eucarística cuaresmal promovida por los #obispos de #Europa. «Un signo de #esperanza para Ucrania, Tierra Santa y el mundo entero». #cuaresmahttps://t.co/mUB5Uz8WhN — Vatican News (@vaticannews_es) February 17, 2026

¿Qué significa la cruz de cenizas en la frente?

Este acontecimiento católico se celebra con la tradicional santa misa en todas partes del mundo. La imposición de la ceniza en forma de cruz sobre la frente de los hombres y mujeres simboliza humildad, arrepentimiento y conversión.

Durante el acto litúrgico, el sacerdote pronuncia las siguientes palabras "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás" o "Conviértete y cree en el Evangelio". Esta tradición recuerda la fragilidad humana, la mortalidad y la necesidad de penitencia.

Es importante mencionar, que las cenizas se obtienen al quemar las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior, dando un mensaje, de que lo que un año simbolizó celebración, ahora se transforma en sencillez y preparación espiritual.

¿Qué dice el papa León XIV?

El papa León XIV inició el período de Cuaresma este miércoles 18 de febrero con una procesión penitencial desde la Iglesia Romana de San Anselmo hasta la Basílica de Santa Sabina, donde celebró la santa misa con la bendición e imposición de las cenizas.

"Hoy, Miércoles de Ceniza, pidamos al Señor que nos ayude a acoger con corazón abierto las gracias que quiere concedernos en este tiempo de Cuaresma, para que produzcan frutos abundantes de salvación para nosotros y para nuestros hermanos", expresó.

Del mismo modo, el santo padre recomendó abstenerse de las palabras que puedan convertirse en armas que hieren, un "lenguaje desarmado" que afectan y lastiman a nuestro prójimo. En ese sentido, hizo un llamado a renunciar a las "palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias".

"Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz", señaló.

La Iglesia Católica celebra la pronta llegada de la Pascua con el Miércoles de Ceniza, una invitación a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de la vida, para que la fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas.