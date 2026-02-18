Hernán Barcos y Álex Valera se verán las caras en el Estadio Monumental tras cruce verbal en 2025

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el cruce verbal que protagonizaron en 2025, Hernán Barcos y Álex Valera volverán a verse las caras en el Estadio Monumental. Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca en un duelo clave del Torneo Apertura, con dos goleadores encendidos y una historia que todavía pica en ese recinto.

Barcos y Valera se verán las caras

El Universitario de Deportes vs FC Cajamarca marcará el reencuentro entre Hernán Barcos y Álex Valera, dos delanteros que no solo atraviesan un gran inicio de temporada, sino que además arrastran un recordado cruce verbal que elevó la tensión entre ambos.

El choque corresponde a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y se disputará en el siempre imponente Estadio Monumental.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, se jugará el próximo domingo 1 de marzo, una fecha que ya fue marcada en rojo por los hinchas cremas y por los seguidores del equipo cajamarquino.

El compromiso comenzará desde las 6.00 p. m., en un horario estelar para un encuentro que promete emociones, goles y un clima cargado por el antecedente entre ambos delanteros.

La transmisión oficial de este esperado encuentro estará a cargo de L1 Max en exclusiva. La señal está disponible en diferentes operadores de televisión por cable y satélite en todo el país.

¡Apunta el día!

Fecha 5:

Universitario de Deportes vs FC Cajamarca jugarán el domingo 1 de marzo a las 6:00 pm en el estadio Monumental. pic.twitter.com/T8Vlf0JTsm — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) February 12, 2026

Barcos aclara lo sucedido con Valera

Antes del arranque de la Liga 1 2026, Hernán Barcos se animó a tocar varios temas durante una entrevista y uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se refirió directamente a Álex Valera.

Sobre la tensa escena que protagonizó con el delantero crema, Barcos aclaró que todo quedó dentro de la cancha y remarcó que la polémica terminó siendo, más bien, un asunto que la prensa se encargó de agrandar la situación.

"Creo que por respeto quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que fue en el campo y queda así. Pasa. A veces uno de equivoca, o dice cosas en caliente que no debe decir, pero en mi caso no dije nada de lo normal", señaló.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima aclaró que no tiene ningún problema con Álex Valera: "Quedó en el campo. No tengo nada en contra de nadie y mucho menos de colegas. Creo que Alex hizo bien en no seguir dándole de comer a todo esto".

De esta manera, Hernán Barcos y Álex Valera volverán a verse las caras tras el cruce verbal que encendió su rivalidad, en un partido que enfrentará a Universitario de Deportes y FC Cajamarca por el Torneo Apertura.