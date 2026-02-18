Callao: repartidor de delivery muere arrollado por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente tiñe de sangre las calles. Esta vez, un repartidor de delivery murió trágicamente al ser arrollado por un tráiler cuando se desplazaba por la vía auxiliar de la avenida Néstor Gambetta, en la Provincia Constitucional del Callao.

Repartidor muere atropellado por tráiler

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió a pocos metros del óvalo 200 Millas, en la mencionada avenida, en sentido hacia Ventanilla. El accidente dejó como saldo la muerte de un repartidor de delivery que hasta el momento no ha sido identificado.

Exitosa tuvo acceso al informe preliminar de la Policía Nacional del Perú, donde se indicó que la víctima vestía casaca azul, short negro y medias blancas. El joven se desplazaba a bordo de una bicicleta eléctrica cuando fue arrollado violentamente por el tráiler.

El cuerpo del repartidor quedó tendido en la pista y, a varios metros, su vehículo. Mientras tanto, el tráiler presenta daños visibles en la parte frontal y permanece en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se han determinado responsabilidades.

Cabe resaltar que, a pocos metros, hay una cámara de seguridad de una fábrica, la cual sería clave para las investigaciones. El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría del sector para iniciar las diligencias correspondientes, incluido el dosaje etílico.

La PNP dispuso el cierre temporal de una de las vías auxiliares de la avenida Néstor Gambetta mientras resguardan la escena, ya que están a la espera de la llegada del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver.

Caso similar

Hace unos días, un reciclador murió trágicamente tras ser arrollado por un camión de basura en La Perla, Callao. El hecho ocurrió en la zona conocida como Perla alta donde un reciclador de nacionalidad extranjera realizaba sus actividades, acompañado de dos mascotas, como todos los días. Lamentablemente, sobre la madrugada de este lunes 2 de febrero, un camión compactador no se percató de su presencia y lo atropelló quitándole la vida inmediatamente.

Un vecino se percató del lamentable incidente y avisó a las autoridades para tratar de auxiliar a este reciclador; sin embargo, al acercarse pudo confirmar de que su cráneo estaba completamente destrozado.

Es así que, este lamentable accidente en el Callao vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan a diario quienes trabajan en las calles para ganarse la vida. La tragedia no solo enluta a una familia, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad y prudencia que deben primar en las vías.