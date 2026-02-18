Temblor HOY, 18 de febrero: Conoce AQUÍ la magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO que remeció Perú

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A estar atentos! Un sismo se volvió a registrar en Perú en la mañana de este miércoles 18 de febrero. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud del último movimiento telúrico sentido en el país, según el reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo remeció Perú hoy, 18 de febrero

Saber cómo se comportan los temblores, su magnitud, epicentro, profundidad y tiempo de ocurrencia, permite a las autoridades locales y a la ciudadanía tomar medidas preventivas, como reforzar infraestructuras o diseñar planes de evacuación. Por ello, una entidad que te permite identificar todos esos detalles de un movimiento telúrico en Perú es el IGP.

En ese marco, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis) se reportó que un sismo remeció el país este miércoles, precisamente a las 8:27 a.m. De acuerdo al boletín informativo, esta última actividad sísmica se registró con una magnitud de 4.1 a 9 kilómetros al norte de Talara, en Piura, con una profundidad de 35 kilómetros.

Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional precisó que el sismo tuvo una intensidad de nivel II-III en la escala de Mercalli modificada, con una latitud de -4.50 y longitud de -81.30 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0090

Fecha y Hora Local: 18/02/2026 08:27:52

Magnitud: 4.1

Profundidad: 35km

Latitud: -4.50

Longitud: -81.30

Intensidad: II-III Talara

Referencia: 9 km al N de Talara, Talara - Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 18, 2026

Epicentro del sismo hoy en Piura

Nuestro país se encuentra ubicado en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. En ese marco, otra entidad que te permite estar informado sobre cada detalle de los sismos que se registran en Perú es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI.

A través de su boletín N.° 90-2026, se revela que el sismo de 4.1 que sacudió Piura este 18 de febrero tuvo como epicentro el mar. En esa misma línea, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó, a través de sus redes sociales, que este reciente movimiento telúrico no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Epicentro del sismo hoy en Piura, según el COEN-INDECI.

Otro temblor sentido hoy

Otro movimiento telúrico que sacudió el país esta mañana se registró horas previas, precisamente a las 6:53 a.m. de este miércoles. De acuerdo al reporte del IGP, el sismo se dio con magnitud de 3.5 a 25 kilómetros al sur de Mala, Cañete, en Lima, con una profundidad de 49 kilómetros.

Hasta el momento no se reportaron daños ni víctimas por ambos sismos sentidos hoy. Sin embargo, las autoridades nos recuerdan la importancia de tener siempre lista la mochila de emergencia con artículos esenciales y no perecibles para afrontar una emergencia durante las primeras 24 horas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0089

Fecha y Hora Local: 18/02/2026 06:53:19

Magnitud: 3.5

Profundidad: 49km

Latitud: -12.88

Longitud: -76.67

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 25 km al S de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 18, 2026

Identificar y mantenerse informados sobre los detalles de los sismos que remecen Perú nos permite salvar vidas al anticipar riesgos. Por ello, el IGP reveló que el último movimiento telúrico sentido este 18 de febrero se dio en Talara, Piura, con magnitud 4.1.