El precio del dólar no solo es un tema relevante para los economistas, sino también para el ciudadano a pie, ya que afecta sus decisiones de ahorro, inversión y consumo. Por ello, revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este miércoles 18 de febrero y así evitar pérdidas.

¿Bajó el precio del dólar este miércoles?

¿Bajó o subió el precio de la divisa estadounidense? ¿Es el mejor momento para cambiar dólares en Perú? Son algunas de las interrogantes que muchos se realizan en la mañana de este miércoles en el país ante las fluctuaciones que viene registrando el tipo de cambio y su impacto directo en la economía familiar, los negocios y las decisiones financieras de corto plazo.

Además, la importancia de identificar a tiempo cuál es el valor actual de la moneda extranjera en Perú recae en que te permite proteger el poder adquisitivo y anticipar posibles ajustes en el mercado cambiario, precisamente en un momento de incertidumbre política tras la censura de José Jerí como presidente de la República.

En ese marco, una entidad del Estado que te permite conocer los valores del día a día del dólar en nuestro país es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta de esa moneda, que te revelamos a continuación:

MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO

COMPRA VENTA
S/ 3.344 S/ 3.348

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación a la baja, en comparación con el último martes, 17 de febrero, donde la compra era de S/3.344 y la venta de S/3.356.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares son los del mercado paralelo o las principales casas de cambio. Es así que según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar es el siguiente tras la censura de José Jerí:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.335 | Venta S/ 3.355.

BCRP: Así cerró el dólar ayer

Recuerda también que, antes de realizar cualquier transacción u operación con el dólar en nuestro país, es ideal saber cómo cerró un día previo. La institución que te permite identificar ese dato es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo al portal oficial de la entidad liderada actualmente por Julio Velarde, la divisa cerró el martes 17 de febrero en 3,3460 (con una apertura de 3,3460), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,455, con un máximo de 3,3470 y un mínimo de 3,3450.

Cabe destacar que, en diálogo con Exitosa, el economista Guido Pennano indicó que la censura de José Jerí y la elección de un nuevo presidente interino a manos del Congreso no ocasionarían ninguna afectación a la economía del país. No obstante, remarcó que el siguiente mandatario debe garantizar estabilidad hasta el 28 de julio.

En resumen, mantenerse informado sobre el precio del dólar en Perú es crucial para gestionar mejor las finanzas personales y empresariales. Se reveló que el tipo de cambio Sunat y paralelo tuvo una leve baja en medio de la incertidumbre en el país tras la censura de José Jerí.