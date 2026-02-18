Paro en Carretera Central: Pasajeros viajan sin complicaciones durante primeras horas de protesta

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ciudadanos que asisten al terminal terrestre Yerbateros, en La Victoria, realizan sus viajes a otras regiones del país, sin complicaciones; ello en el marco del inicio del paro macrorregional, el cual fue convocado para este 18 y 19 de febrero en Junín, como medida de protesta para garantizar la continuidad del proyecto de la Nueva Carretera Central.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la situación en dicho terminal se presenta con total normalidad. Además, se conoció que los precios de los pasajes terrestres no han presentado algún incremento.

Descartan presencia de manifestantes en Carretera Central

Es así que, Exitosa pudo mantener diálogo con diferentes pasajeros que llegaban de Junín u otras zonas cercanas. Además, habían ciudadanos que estaban a la espera para abordar sus respectivos buses y así puedan llegan a sus destinos. Estos precisaron que los viajes interprovinciales, principalmente desde Huancayo, se han llevado a cabo con normalidad, a pesar del paro macrorregional convocado en Junín.

"Normal hubo paso libre, dijeron que iba a haber paro pero normal. (¿El pasaje se mantiene en su precio regular, hubo algún aumento? No, igual, he venido con 60 soles)", dijo uno de los ciudadanos a nuestro medio, este miércoles 18 de febrero.

En tal sentido, descartaron que durante su viaje a Lima se haya evidenciado la presencia de manifestantes en la carretera o el bloqueo de alguna. Según agregaron, la ruta se realizó normal y el precio del pasaje continúa siendo el mismo.

Situación en Huancayo ante paro de 48 horas

Cabe mencionar que, desde Huancayo, las fuentes de Exitosa señalan que a pesar de la convocatoria de paro por 48 horas en Junín, la mayoría de comercios en el Damero principal de Huancayo vienen realizando sus actividades con normalidad.

Según declaraciones de una comerciante, no se les habría informado sobre la convocatoria de dicho paro, por lo que han salido a trabajar como habitualmente lo hacen; sin embargo, no descartaron unirse a esta medida luego de conversar con dirigentes.

"Nosotros no teníamos informado de que iba a haber paro, pero nuestros colegas del Mercado Mayorista y del Mercado Modelo sí están acatando el paro, nosotros vamos a trabajar normal", dijo una fémina que labora en el Damero Principal de Huancayo.

En conclusión, la situación tanto en Lima como en Huancayo ante el paro de 48 horas convocado para que el Gobierno ejecute la nueva Carretera Central, se mantiene normal.