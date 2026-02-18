Paulo Autuori y su explosivo mensaje tras empate entre Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "No me puedo quedar callado"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal estuvo cerca de volver a Lima con las manos vacías en su visita a Pedro Juan Caballero en Paraguay. Esto, luego de que los celestes empataran 2-2 ante 2 de Mayo en el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Lamentó el empate de visita

Tras el pitazo final, Paulo Autuori habló en conferencia de prensa sobre sus sensaciones de lo que fue este partido donde jugaron gran parte del mismo con un hombre menos tras la expulsión de Luis Iberico.

Pese a que durante un pasaje del partido 2 de Mayo estuvo arriba, el entrenador brasileño dejó en claro que debieron haberse llevado una victoria sin problema alguno ya que minimizó completamente el poderío del equipo local. Según precisó, las únicas armas de los locales fueron el pelotazo los cuales no complicaron a Enriquez.

"El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos. Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad; pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces. De todas maneras, felicitaciones a los protagonistas del fútbol", indicó.

Seguidamente, felicitó el empuje de los hinchas locales quienes respaldaron a su equipo durante los 90 minutos en busca de la victoria.

"Felicité a 2 de Mayo por la clasificación histórica y reconozco al público que estuvo aquí emocionado. El hincha lo puede pasar todo", añadió.

Respondió a los insultos

Sin embargo, el exdirector técnico recibió insultos por parte de los aficionados que asistieron al Estadio Río Parapiti durante todo el cotejo. Ante ello, el estratega rímense alzó su voz de protesta al señalar que no se quedará callado por esta situación.

A su vez, indicó que respeta a todos los aficionados, pero que no aceptará este tipo de situaciones a estas altura de su carrera.

"Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto", finalizó.

En resumen, Paulo Autuori aseguró que Sporting Cristal debió ganar con facilidad el duelo de ida ante 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El estratega brasileño dejó en claro que los paraguayos no tuvieron mucho poderío en ataque.