Terror en Ventanilla: Agentes de la PNP gravemente heridos tras ataque a balazos por sicarios

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de sicariato en el país alcanzó a la Policía. En Ventanilla, dos agentes de la PNP fueron atacados a balazos hasta en 10 ocasiones mientras bebían a las afueras de una bodega en el asentamiento humano Villa Moto. Su estado es reservado.

Ataque a la PNP se registró en asentamiento humano

El ataque ocurrió este martes a 1 de la tarde. Según testigos, cuando compartían una gaseosa junto a otro grupo de varones, los efectivos fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una moto, quienes les dispararon a quemarropa para luego huir en dirección a la avenida Néstor Gambetta.

De acuerdo a la comisaría de Ventanilla, las víctimas fueron un suboficial de tercera, identificado como Anderson Rojas Puente, y un policía de civil que responde al nombre de Elías Gonzáles.

"Se concentraron todos los de construcción, que son gente maleada. Estaban tomando con el policía de arriba, cuando vinieron en moto y les dispararon a quemarropa. O sea que, si salia alguien, lo mataban", comentó una testigo para Exitosa.

Las víctimas recibieron al menos 10 impactos de bala. El suboficial fue trasladado al hospital de Ventanilla, donde aun permanece internado tras ser impactado en el tórax. En tanto, el policía de civil, que recibió balazos en el pecho y espalda, fue trasladado al hospital de la Policía.

Los dos efectivos policiales permanecen con pronóstico reservado. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al ataque y el móvil aun es materia de investigación por parte de la PNP.

Esta preocupante situación ha alarmado a los vecinos de este sector, quienes denuncian que no es la primera vez que sucede un hecho similar. Una residente refirió para Exitosa que se trata de una zona tomada por la delincuencia.

"Acá, prácticamente hacen lo que quieren. Acá prácticamente, motos vienen, se ubican frente a las cantinas, y matan como si nada a los que se amanecen ahí. Es una zona peligrosa, les roban y pegan", detalló la vecina.

Asesinan a chofer de combi de la 'Ruta B' frente a su familia

Una nueva víctima se sumó a la larga lista de fallecidos en el sector transportes por extorsión: el conductor de una combi de la 'Ruta B' en Cercado de Lima.

Tras culminar su jornada laboral, Misael Romero Muñoz, junto a su esposa y dos hijos menores de 12 años, se dirigía a su vivienda en la unidad.

Según testigos, en pleno trayecto,sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo para disparar hasta en seis oportunidades contra el chofer.