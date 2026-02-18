Explosión en cuartel militar de Pisco deja siete soldados heridos y un desaparecido durante traslado de granadas

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una fuerte detonación durante el traslado de explosivos militares se registró en el cuartel El Polvorín, en la zona de Cabeza de Toro, distrito de Independencia, en la provincia de Pisco. Producto de ello, siete soldados resultaron heridos y uno desapareció.

Explosión en el cuartel El Polvorín de Pisco

El estallido se registró el último martes 17 de febrero, al promediar las 12 y 55 de la tarde, en el marco de la ejecución del plan de Destrucción de Munición en el Centro de Municiones del Ejército del Perú, así lo confirmó el Comando del Ejército a través del Comunicado Oficial N.° 001/DINFE/EP.

De acuerdo a los primeros reportes, este hecho dejó como saldo un suboficial, seis miembros del personal de tropa heridos y un efectivo en condición de desaparecido. Esta situación provocó que se activaran los protocolos de emergencia.

Ello desembocó en una movilización inmediata de bomberos, ambulancias y personal de Serenazgo quienes acudieron hasta el lugar. Hay que mencionar que producto de la explosión se originó un incendio en las instalaciones internas del cuartel. Además, parte del perímetro fue aislado mientras continuaban las labores de control.

La información preliminar señala que la causa de la onda expansiva sería la detonación de una granada durante maniobras de rutina en el área de armamento. En tanto, el Ejército peruano refirió que las víctimas recibieron primeros auxilios en el lugar de los hechos previo a su derivación a centros de salud cercanos.

Mientras tanto, en la misiva pública se estipula que "el Comando Constitucional ha dispuesto que el Sistema de Inspectoría inicie las investigaciones correspondientes". Además, extendieron su solidaridad con el personal afectado y sus familias.

Comunicado Oficial N° 001 - 2026 del Ejército del Perú

Derivados a centros de salud y familias exigen respuesta

Al respecto, cuatro de los agraviados fueron trasladados en un avión militar al Hospital Militar Central de Lima debido a que presentaban lesiones de gravedad. Mientras que los tres restantes permanecen internados en el Hospital San Juan de Dios de Pisco bajo observación médica.

Los heridos tienen entre 18 y 25 años y se conoció que provienen de diversas regiones del país. En paralelo, la búsqueda del militar que desapareció movilizó a equipos especializados para dar con su paradero.

Por otro lado, las familias de las personas afectadas se apersonaron al cuartel militar para que les brinden mayor información sobre sus seres queridos. Inclusive la madre de un afectado reveló que su hijo tendría una lesión previa, por lo que se recomendó no debía participar en maniobras con explosivos.

Finalmente,, el Comando del Ejército dispuso el inicio inmediato de una investigación a cargo del Sistema de Inspectoría Institucional a fin de esclarecer las circunstancias del accidente y establecer eventuales responsabilidades.