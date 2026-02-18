RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Premier Ernesto Álvarez está a cargo del Gobierno tras la censura de José Jerí, según experto

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, consideró que tras la salida de José Jerí de la presidencia, el premier Ernesto Álvarez se encuentra a cargo del Gobierno.

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/02/2026

En diálogo con Exitosa, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, sostuvo que, tras la censura de José Jerí como presidente interino, el premier Ernesto Álvarez asume funciones como jefe de gobierno al mando de su  gabinete.

¿Quién queda al mando?

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el experto sostuvo que la Constitución no prevé el la falta de presidente tras la censura de José Jerí y su salida de la Presidencia de la República. 

"Sin embargo, si hay gobierno de alguna forma, porque el gabinete es presidido por el señor Álvarez Miranda, que es quien ha quedado a cargo solo de las funciones del gabinete, sin que el gabinete tenga jefe. El presidente de la República en el Perú, es jefe de gobierno, en tanto está ausente, asume las funciones de jefe de gobierno el presidente del Consejo de Ministros", explicó. 

Sin embargo, indicó que Álvarez Miranda no puede tomar ningún tipo de decisiones vinculadas a la conducción que le corresponde solo al presidente de la República. Además, negó que exista algún vacío de poder debido a que hay una persona a cargo. 

Noticia en desarrollo...

