Perú tendrá nuevo presidente: Así se realizará la elección, nombramiento y juramento del sucesor de José Jerí

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el Pleno del Congreso aprobó la censura contra José Enrique Jerí Oré con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el cargo de la Presidencia de la República quedó vacante y el Parlamento deberá elegir a quien ocupe la jefatura de Estado.

El primer paso: La inscripción de las listas

El último martes 17 de febrero las bancadas parlamentarias tuvieron hasta las 6 de la tarde para presentar a los candidatos a suceder al censurado Jerí Oré. Acto seguido, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó al pleno para este miércoles 18 de febrero a fin de desarrollar la votación con la que se conocerá al nuevo titular del Legislativo.

Así, cabe indicar que quien resulte seleccionado presidente de Congreso asumirá la Presidencia de la República en reemplazo de Jerí Oré. Ello de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento del Congreso, que establece el procedimiento para elgir a los integrantes de la Mesa Directiva.

En tal sentido, la Oficialía Mayor ha recibido las listas de candidatos que buscan reemplazar al ahora exmandatario de transición. Hasta el momento se han presentado cuatro postulantes para ocupar la casa de Pizarro: María del Carmen Alva, de Acción Popular; Héctor Acuña, de Honor y Democracia; Édgar Raymundo, del Bloque Democrático Popular; y José María Balcázar, de Perú Libre.

En consiguiente, la Oficialía Mayor del Congreso dio cuenta a Rospigliosi Capurro de la inscripción de las listas para acto seguido ordenar su publicación en las tablas.

¿Quiénes son los candidatos para la Presidencia del Congreso de la República? 🏛️🇵🇪 Aquí te presentamos las listas que competirán este miércoles a las 6 de la tarde en la sesión del Pleno. pic.twitter.com/6Xufr9bJml — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 18, 2026

Así se llevará a cabo la elección

Tras presentarse las listas inscritas de candidatos, de manera oficial, se realizará la lectura de estas. Durante este acto se procederá a seleccionar a dos congresistas como escrutadores quienes supervisarán el desarrollo de esta elección.

Después, el titular del Congreso, el resto de miembros de la Mesa Directiva y los legisladores escrutadores depositarán su voto en un ánfora. De igual forma, los demás congresistas también realizarán este sufragio tras su llamado en orden alfabético.

Tras el término de la votación, los escrutadores y las autoridades del Parlamento realizarán el escrutinio voto por voto. Así, finalizado este acto, Fernando Rospigliosi proclamará miembro electo de la Mesa Directiva al candidato con mayor número de votos. En el caso que ninguna lista obtenga la mayoría simple, se efectuará una votación entre las dos listas con mayor votación.

Por último, el presidente electo prestará juramento ante el Pleno del Congreso y asumirá sus funciones inmediatamente en reemplazo del ahora exmandatario José Jerí Oré.