Visita del Papa León XIV al Perú sería entre noviembre y diciembre del 2026, confirmó Conferencia Episcopal Peruana

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que el Ejecutivo anunciara la llegada del Papa León XIV al Perú este año, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana confirmó que la visita del Sumo Pontífice se realizará en noviembre o durante la primera semana de diciembre de este 2026.

En una conferencia de prensa, monseñor Carlos García Camader reveló que el Sumo Pontífice expresó un genuino interés en llegar al país tras las reiteradas invitaciones que se le hizo llegar. Estas declaraciones llegan luego de que el canciller Hugo de Zela confirme la visita.

"Cuando le invitamos reiteradamente, él nos dijo algo muy importante: 'Cuánto quisiera ya estar en el Perú'. Porque ama al Perú, está ansioso, su rostro sonreía cuando le hablamos del tema", señaló.

García Camader detalló que si aun la fecha estimada está entre los meses de noviembre y diciembre, es porque todo responde a "una estructura que se mueve", pues el proceso para que la visita se concrete debe pasar por el discasterio de la Curia Romana.

"El Papa no puede entrar si el Presidente no lo invita. El actual presidente (José Jerí) y la presidenta anterior (Dina Boluarte), ya le habían dirigido una carta, la cual vale para la visita. Entonces, ya está hecha la invitación de parte de la Presidencia y de parte de la Conferencia", precisó.

Según el monseñor de la CEP, lo último que falta para la concresión es que "los encargados la procesen y organicen".

"Pero, de corazón, el Papa me dijo al 80%. Y yo le dije al día siguiente cuando lo vi, que el pueblo peruano no puede vivir de espaldas a esta visita", agregó García.

Canciller confirma que Papa León XIV llegará al Perú

En diálogo con El Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores reveló que la Santa Sede ya expresó su deseo de que Robert Prevost, nacionalizado peruano, regrese al país, ahora en calidad de Sumo Pontífice. Según De Zela, la invitación se envío el 7 de enero.

Asimismo, De Zela señaló que la convocatoria fue reiterada formalmente por el presidente de la República, José Jerí.

"Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el Papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices", confirmó el ministro.

Las declaraciones del canciller se dan luego de que, recientemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el monseñor Carlos García, afirme que existían un 80% de posibilidades que el Pontífice visite el Perú.