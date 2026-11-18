18/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones y lluvias localizadas de moderada a extrema intensidad en 27 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.º 322 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan lluvias localizadas de fuerte a extrema intensidad ( alerta roja ) en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, ubicadas en región Tumbes.

Esta situación prevista hasta la 1:00 p. m. del jueves 19 de noviembre, son capaces de producir inundaciones pluviales. Además, de estar asociados a fenómenos como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

Del mismo modo, se esperan fuertes lluvias (alerta naranja) en San Ignacio (Cajamarca); Ayabaca, Huancabamba, Piura, Sullana, de la región Piura. Además, el Senamhi señaló que se espera lloviznas de ligera a moderada intensidad en la costa sur (Moquegua y Tacna) y en la costa central, principalmente en Lima, se esperan lluvias y lloviznas de ligera a moderada intensidad.

Asimismo, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte, de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, nevadas en zonas por encima de los 3 900 m s. n. m. y granizo en localidades situadas a más de 2 900 m s. n. m.

Por su parte, se estiman lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva alta, y de ligera intensidad en el resto de la región, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La mayor probabilidad de ocurrencia se concentraría durante la tarde, noche y madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.