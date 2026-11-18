18/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El calor de Sullana no fue aliado para Alianza Atlético, que en el estadio Campeones del 36 no pudo imponerse a un Melgar, mermado por varias bajas, y no pasó de un empate a un gol. Con este resultado, los pupilos de Federico Urciuoli dependen de una derrota de Sport Huancayo para jugar la próxima Copa Sudamericana.

Con un hombre demás

Tres días después de perder la final de la Copa Caliente de la Liga, el cuadro sullanense se medía ante el 'dominó' en un partido en el que estaba obligado a ganar. Los arequipeños sufrieron de ocho inesperadas bajas previo al encuentro, por lo que no formaron parte de la delegación.

Sin embargo, esto, ni el calor piurano terminó siendo una ventaja y al minuto 5' Christian Bordacahar abrió el marcador, sorprendiendo al banco de Alianza Atlético. Pero una expulsión de Nicolás Quagliata, por una agresión a un rival vista a instancia del VAR, cinco minutos después, pudo cambiar el trámite del encuentro.

Con esto, Miguel Rondelli dispuso de un 4-4-1 para contener la arremetida de los churres, que de a pocos adelantó líneas para buscar la igualdad que les permita pensar en la remontada. No obstante, esto no ocurrió y se marcharon al descanso con el 0-1 en contra.

Para el complemento continuaron los ataques del cuadro local y cuando parecía que Melgar se llevaba los tres puntos, a los 90' de un tiro de esquina, Jairo Molina apareció para conectar de cabeza un primer pivoteo. En los minutos finales ambos pudieron ganarlo en un frenético ida y vuelta, pero el empate no se movió.

¿Qué necesita Alianza Atlético?

Este punto le permite, de momento, ser octavo al equipo de Sullana, ocupando la octava plaza y el último para la Copa Sudamericana 2027. Empero, el cuadro que lo puede desplazar es Sport Huancayo, líder del Torneo Clausura y que este domingo recibirá a Universitario de Deportes.

Por este resultado, los dirigidos por Richard Pellejero están obligados a ganar o empatar ante los cremas. De quedarse con los tres puntos ganarán el Clausura y clasificarán a Copa Libertadores, de igualar, al segundo torneo más importante clubes de Conmebol y de caer, se quedaría sin nada.

Se acabó el Torneo Clausura para Alianza Atlético tras empatar en Sullana ante Melgar y con ello sus opciones de jugar la próxima Copa Sudamericana dependen de Sport Huancayo. Si el cuadro de la incontrastable cae ante Universitario, los churres conservarán el octavo lugar en la tabla acumulada.