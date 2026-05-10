INPE repatrió a dos presos bolivianos en el primer traslado internacional de reclusos extranjeros del año

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el primer traslado internacional de reclusos extranjeros del año al repatriar a dos ciudadanos bolivianos para que cumplan el resto de sus condenas en establecimientos penitenciarios de su país.

La operación se realizó en el marco del Acuerdo Binacional suscrito entre Perú y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, y como parte de la política nacional de deshacinamiento carcelario.

INPE traslada a internos bolivianos

Según se informó en un comunicado, los dos internos bolivianos trasladados son Claudia Jimena Medina Mendoza, procedente del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa, y Emiliano Cocarico Villca, del Establecimiento Penitenciario de Puno.

Ambos fueron conducidos bajo estrictas medidas de seguridad por personal del INPE, con apoyo de efectivos policiales, hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera, ubicado en la ciudad de Desaguadero. Allí fueron entregados a representantes de Interpol Bolivia, en presencia de funcionarios del Consulado de Bolivia en Puno.

La coordinadora de la Unidad Funcional de Cooperación y Asuntos Internacionales del INPE, Kelly Tintaya Flores, señaló que el traslado responde al plan nacional para reducir el hacinamiento en las cárceles peruanas.

Por su parte, la agente consular del Estado Plurinacional de Bolivia en Puno, Ingrid Valle Vásquez, agradeció a las autoridades peruanas por hacer posible la repatriación de sus connacionales e indicó que ambos internos cumplirán sus penas en establecimientos de Santa Cruz y Cochabamba.

¿Qué dice el acuerdo binacional entre Perú y Bolivia?

El Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre la Transferencia de Personas Condenadas y Menores Bajo Tratamiento Especial es un instrumento de cooperación bilateral suscrito el 27 de julio de 1996 y vigente desde el 17 de noviembre de 1997

El tratado establece el marco legal para que ciudadanos de uno de los dos países que estén cumpliendo una condena en el otro puedan ser trasladados a establecimientos penitenciarios de su nación de origen.

Al entregar a los sentenciados a las autoridades de Interpol Bolivia, con la presencia de su consulado, el INPE no solo cumple con los tratados internacionales de cooperación y asuntos internacionales, sino que también libera cupos en los establecimientos penitenciarios locales