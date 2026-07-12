Migraciones: este lunes 13 de julio se reaunuda la expedición de pasaportes eletrónicos

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones volverá a emitir pasaportes electrónicos a los ciudadanos a partir de este lunes 13 de julio en todas sus sedes en el país, después de una suspensión temporal debido al mantenimiento de la plataforma digital del Reniec.

La oficina señaló que la interrupción dificulta la verificación de los datos de los usuarios, un paso indispensable para culminar el trámite de emisión del pasaporte. Asimismo, precisó que el inconveniente no está relacionado con el funcionamiento de sus propios sistemas y aseguró que mantiene coordinaciones con el Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas lo antes posible.

En cuanto a la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, encargada de extender pasaportes en casos de emergencia, la atención de remotará una vez que se solucionen las fallas registradas en la plataforma de Reniec. Sumado a ello, Migraciones incitó a la ciudadanía a seguir sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la normalización del servicio.

Pasaportes sin previa cita

Desde el 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones implementó la emisión de pasaportes electrónicos sin necesidad de cita previa, mediante un sistema de atención por orden de llegada en las oficinas habilitadas. Esto, para que más peruanos tengan la facilidad e inmediatez de realizar este trámite. El servicio se brinda de acuerdo con el horario de funcionamiento de cada sede y está sujeto a la disponibilidad de atención.

Instrucciones para pagar el pasaporte

Acceder a la plataforma Págalo.pe para iniciar el proceso de pago.

para iniciar el proceso de pago. Elegir la opción correspondiente al trámite de pasaporte electrónico , utilizando el código 01810 .

, utilizando el código . Registrar la información solicitada y verificar que el comprobante incluya el DNI del titular del trámite o del menor de edad, si aplica.

o del menor de edad, si aplica. Efectuar el pago de la tasa de S/ 120.90 mediante tarjeta de débito o crédito.

mediante tarjeta de débito o crédito. Descargar y conservar el comprobante de pago, el cual deberá ser presentado durante la gestión del pasaporte.

Como alternativa, el pago también puede realizarse de manera presencial en las ventanillas del Banco de la Nación o en las oficinas de Migraciones mediante Yape o POS.

La Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, confirma que desde este lunes 13 de julio se remontará el servicio de expedición de pasaportes eletrónicos en todas sus sedes a nivel nacional en el horario habitual. Después de dos días de la paralización debido al matenimiento de la plataforma virtal del Reniec.