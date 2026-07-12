RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tres colombianos involucrados

Pucusana: Desarticulan a banda criminal que extorsionaba a comerciantes con armas policiales

Capturaron a tres presuntos integrantes de la banda "Los Chuquis del Sur", a quienes se les incautó un grillete policial, armas de fuego, municiones y droga durante el operativo.

Desarticulan banda Los Chuquis del Sur
Desarticulan banda Los Chuquis del Sur (Difusión)

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras un paciente seguimiento de varias semanas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener a tres ciudadanos colombianos acusados de extorsionar a comerciantes de los distritos de Pucusana, Lurín y Chilca, durante un operativo policial.

Los detenidos fueron identificados como José Enrique Guzmán Álvarez, alias 'Tilín' (42 años) y presunto cabecilla de la banda criminal "Los Chuquis del Sur", Esteban Guzmán Álvarez, alias 'Gordo' (24 años), y Nicolás Guzmán Álvarez, alias 'Machito' (19 años).

Se les incautó elementos policiales

Según la información policial, la organización criminal estaba implicada en los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos que eran materia de investigación por parte de las autoridades.

Al momento de su captura se les incautó varias cosas entre ellas elementos policiales, como un arma de fuego, un grillete, municiones, dos cartuchos de dinamita, así como una pistola perteneciente a un suboficial que denunció el robo de su arma en el 2025.

También tenían envoltorios de marihuana, pasta básica de cocaína, siete celulares, una balanza electrónica, un chaleco antibalas con distintivos de la Dinoes y diversa documentación que será incorporada a las investigaciones.

Los Olivos: Delincuentes atacan bus de la orquesta "Las Estrellas de la Cumbia" dejando tres heridos de bala
Lee también

Los Olivos: Delincuentes atacan bus de la orquesta "Las Estrellas de la Cumbia" dejando tres heridos de bala

Cuaderno con anotaciones

Asimismo, se incautaron cuadernos con anotaciones que serán analizados como parte de las diligencias, debido a que contendrían información relacionada con presuntas víctimas de extorsión.

Tras el operativo policial, las autoridades revisaron los equipos celulares que tenían los presuntos integrantes de la organización intervenida, De acuerdo con la Policía Nacional, evidenciaron que tenían muchas actividades de extorsión dirigidas a los comerciales y establecimientos de la zona.

Callao: Bus de Aerodirecto se despista en ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Lee también

Callao: Bus de Aerodirecto se despista en ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Todas las armas y elementos incautados de los 3 delincuentes. (Difusión)
Todas las armas y elementos incautados de los 3 delincuentes. (Difusión)

Asimismo, las investigaciones apuntan a que estas acciones delictivas no se limitaban a un solo distrito, sino que se habrían extendido a otras localidades del sur de Lima, donde diversos negocios venían siendo víctimas de amenazas y cobros ilegales.

"Los equipos de telefonía móvil se había encontrado videos con armas de guerra, pistolas con los cuales se han encontrado extorsionando a los locales. La acción no es solo en Pucusana, sino también en Chilca, en donde bares venden bebidas fuera de la formalidad, que también vienen siendo extorsionados por estas personas", declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Callao: Capturan a adolescente de 17 años acusado de matar de un balazo en la cabeza a una mujer
Lee también

Callao: Capturan a adolescente de 17 años acusado de matar de un balazo en la cabeza a una mujer

La investigación ya se encuentra a cargo del cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, que determinará la acción legal de los delincuentes. Asimismo se continuará con la recopilación de pruebas y las demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Las notas realizadas por parte de la banda criminal. (Difusión)
Las notas realizadas por parte de la banda criminal. (Difusión)

Temas relacionados extorsión La Policía Nacional del Perú Los Chuquis del Sur tráfico de drogas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA