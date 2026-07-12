Pucusana: Desarticulan a banda criminal que extorsionaba a comerciantes con armas policiales

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras un paciente seguimiento de varias semanas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener a tres ciudadanos colombianos acusados de extorsionar a comerciantes de los distritos de Pucusana, Lurín y Chilca, durante un operativo policial.

Los detenidos fueron identificados como José Enrique Guzmán Álvarez, alias 'Tilín' (42 años) y presunto cabecilla de la banda criminal "Los Chuquis del Sur", Esteban Guzmán Álvarez, alias 'Gordo' (24 años), y Nicolás Guzmán Álvarez, alias 'Machito' (19 años).

Se les incautó elementos policiales

Según la información policial, la organización criminal estaba implicada en los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos que eran materia de investigación por parte de las autoridades.

Al momento de su captura se les incautó varias cosas entre ellas elementos policiales, como un arma de fuego, un grillete, municiones, dos cartuchos de dinamita, así como una pistola perteneciente a un suboficial que denunció el robo de su arma en el 2025.

También tenían envoltorios de marihuana, pasta básica de cocaína, siete celulares, una balanza electrónica, un chaleco antibalas con distintivos de la Dinoes y diversa documentación que será incorporada a las investigaciones.

🚨 #Lima | DESARTICULAN LA BANDA CRIMINAL "LOS CHUKIS DEL SUR", DEDICADA A LA EXTORSIÓN, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS



La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal "Los Chukis del Sur", presuntamente implicada en los delitos de extorsión,... pic.twitter.com/mfIgX9QBbr — PNP Noticias (@PNP_Noticias) July 11, 2026

Cuaderno con anotaciones

Asimismo, se incautaron cuadernos con anotaciones que serán analizados como parte de las diligencias, debido a que contendrían información relacionada con presuntas víctimas de extorsión.

Tras el operativo policial, las autoridades revisaron los equipos celulares que tenían los presuntos integrantes de la organización intervenida, De acuerdo con la Policía Nacional, evidenciaron que tenían muchas actividades de extorsión dirigidas a los comerciales y establecimientos de la zona.

Todas las armas y elementos incautados de los 3 delincuentes. (Difusión)

Asimismo, las investigaciones apuntan a que estas acciones delictivas no se limitaban a un solo distrito, sino que se habrían extendido a otras localidades del sur de Lima, donde diversos negocios venían siendo víctimas de amenazas y cobros ilegales.

"Los equipos de telefonía móvil se había encontrado videos con armas de guerra, pistolas con los cuales se han encontrado extorsionando a los locales. La acción no es solo en Pucusana, sino también en Chilca, en donde bares venden bebidas fuera de la formalidad, que también vienen siendo extorsionados por estas personas", declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

La investigación ya se encuentra a cargo del cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, que determinará la acción legal de los delincuentes. Asimismo se continuará con la recopilación de pruebas y las demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.