Informe de grupo de trabajo de la ONU no emana de una corte, señala Rodríguez Mackay

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay discrepó de lo señalado por el Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones fue "arbitraria", por lo que recomendaron su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

Tras conocer la resolución, el propio exmandatario exigió su excarcelación del penal de Barbadillo, luego de haber sido condenado en noviembre del 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, con referente al caso 'golpe de Estado'.

Argumentos del Grupo de Trabajo no es de carácter obligatorio por el Estado peruano

En entrevista brindada este domingo 12 de julio al programa "En Defensa de la Verdad", el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que lo señalado por el Grupo de Trabajo Detención Arbitraria carece de jerarquía legal, descartando de plano que el Estado peruano se vea en la obligación de dar cumplimiento de su recomendación, tal como lo exigen los simpatizantes del exmandatario y la izquierda política del país.

"Nunca podría ser ese informe obligatorio-vinculante, porque no emana de una ratio, de un espacio jurisdiccional. No es una corte, no es la Corte Internacional de Justicia que también es parte de la ONU y es la judicialidad. Pero además, en el marco de la ONU que emitan resoluciones, como las relaciones en el sistema internacional son planas, todos los Estados son iguales, y los miembros de la ONU están en ese mismo nivel, ningún Estado, ni ninguna organización puede mandar mensajes imperativos de cumplimiento", señaló.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️ | En conversación con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, indicó que no está de acuerdo con el grupo de trabajo de la ONU sobre una detención arbitraria de Pedro Castillo. Precisó que no es una corte, sino un informe de abogados y... pic.twitter.com/63W2olq1FV — Exitosa Noticias (@exitosape) July 12, 2026

Del mismo modo, puntualizó que lo resuelto por el Grupo de Trabajo proviene de un "grupo de abogados" y que a su consideración, está "sesgado", porque el informe está totalmente alejado de la realidad, al aseverar que el mensaje a la nación del 07 de diciembre del 2022 fue una proclamación para el rompimiento del orden constitucional y no un acto de libertad de expresión.

Roberto Sánchez anuncia movilización para el 15 de julio

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, confirmó una movilización para este miércoles 15 de julio, donde exigirá la libertad del expresidente Pedro Castillo, actuando en la misma línea del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.

"Hoy desde Barbadillo, el pueblo del lado de la justicia exige la liberación del presidente Pedro Castillo. Miércoles 15 Julio. ¡Movilización democrática por la libertad del presidente Pedro Castillo!", escribió en sus redes sociales.

Hoy desde Barbadillo,

el Pueblo del lado de la Justicia exige la liberación del Presidente @PedroCastilloTe



Miércoles 15 Julio ¡Movilización Democrática por la Libertad del Presidente Pedro Castillo!@ONU_derechos @ProgresaLatam @Defensoria_Peru @JuntosPorElPer @RPPNoticias... pic.twitter.com/uoGMwpH0gn — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 11, 2026

Del mismo modo, informó que este lunes 13 de julio, su organización política emitirá su "posición política y social" sobre la situación de Castillo Terrones, a quien consideran un preso político, porque consideran que está "secuestrado injustamente" más de 40 meses.

Las opiniones divididas continúan girando sobre el exmandatario, tras el informe del Grupo de Trabajo Detención Arbitraria y en medio de la sucesión constitucional.