RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
¿Será posible?

Gianni Infantino confirmó que la FIFA analizará ampliar el Mundial 2030 con 64 selecciones

El presidente de la FIFA tiene planeado aumentar la cantidad de participantes en la próxima edición. El proyecto impulsado por la CONMEBOL que había perdido fuerza pero volvió a quedar en agenda.

El próximo Mundial podría contar con 64 selecciones.
El próximo Mundial podría contar con 64 selecciones. (Composición: Exitosa)

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La Copa del Mundo 2026, la primera con 48 selecciones nacionales, todavía no termina y la FIFA ya comienza a planear que el Mundial 2030 se dispute con la presencia de 64 países, una iniciativa que será estudiada una vez que termine esta edición.

Previo a las semifinales de este Mundial, Gianni Infantino aseguró que una nueva ampliación será debatida con los comités correspondientes y que una vez que se tome la decisión, lo comunicará lo más pronto posible.

Beneficiará al mundo entero

El presidente de la FIFA detalló para el medio suizo Bluewin que la intención es dar esperanza a selecciones más pequeñas y hacer un torneo para todo el mundo, no solo para que Europa y Sudamérica se enfrenten.

"Todas las naciones deberían poder soñar con participar. Es evidente que la calidad de los equipos es altísima, y sigue mejorando en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en el Mundial, carecerán del incentivo necesario para seguir progresando", declaró.

Gianni Infantino tendría pensado aumentar 16 equipos más para tener más competencia. (Difusión)
Gianni Infantino tendría pensado aumentar 16 equipos más para tener más competencia. (Difusión)

Registran violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses a días de la semifinal del Mundial 2026
Lee también

Registran violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses a días de la semifinal del Mundial 2026

La iniciativa tomó fuerza a partir de una propuesta por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Desde Sudamérica consideran que un Mundial con 64 participantes permitiría otorgar un mayor protagonismo a los países que albergarán los encuentros conmemorativos por el centenario de la Copa del Mundo.

¿Cómo se jugará el próximo Mundial?

El Mundial 2030 tendrá un formato inédito, ya que se disputará en tres continentes y seis países. La competición comenzará con tres partidos conmemorativos en Sudamérica: uno en Uruguay, otro en Argentina y por último en Paraguay.

Esto es como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en 1930. Tras estos encuentros iniciales, el torneo se trasladará a las sedes de España, Portugal y Marruecos, donde se desarrollará el resto de la competencia.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?: Horas y canales para ver los partidos
Lee también

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?: Horas y canales para ver los partidos

Aunque esta idea inicial podría modificarse, ya que con la posible inclusión de más equipos, cada país sudamericano tendría la posibilidad de albergar un grupo por completo.

Aún restan seis años para su realización, pero ya se está planeando con fuerza el Mundial 2030. (Difusión)
Aún restan seis años para su realización, pero ya se está planeando con fuerza el Mundial 2030. (Difusión)

Se opone a esa idea

En contraste, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin contempló la idea como una mala propuesta. Desde su perspectiva, esto podría repercutir en la fase de clasificación del Viejo Continente, idea que fue respaldada por el presidente de CONCACAF, Victor Montagliani.

FIFA responde a Noruega tras polémica ante supuesto toque de balón en la spidercam frente a Inglaterra
Lee también

FIFA responde a Noruega tras polémica ante supuesto toque de balón en la spidercam frente a Inglaterra

De momento, todo queda en un análisis que iniciará pronto la FIFA, pero bajo ese escenario, aumentarle 16 equipo más no sería bien visto para los amantes del fútbol inclusive el Mundial con 48 equipos ya había sido observado de manera negativa.

Argentina firma su presencia en semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra
Lee también

Argentina firma su presencia en semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra

Kylian Mbappé se pronuncia sobre su lesión ante Marruecos: ¿Participará en las semifinales?
Lee también

Kylian Mbappé se pronuncia sobre su lesión ante Marruecos: ¿Participará en las semifinales?

Inglaterra ELIMINA a Haaland y Noruega: gana 2-1 y pasa a semifinales del Mundial 2026
Lee también

Inglaterra ELIMINA a Haaland y Noruega: gana 2-1 y pasa a semifinales del Mundial 2026

Temas relacionados Conmebol Gianni Infantino Mundial 2026 Mundial 2030

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA