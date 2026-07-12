Gianni Infantino confirmó que la FIFA analizará ampliar el Mundial 2030 con 64 selecciones

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa del Mundo 2026, la primera con 48 selecciones nacionales, todavía no termina y la FIFA ya comienza a planear que el Mundial 2030 se dispute con la presencia de 64 países, una iniciativa que será estudiada una vez que termine esta edición.

Previo a las semifinales de este Mundial, Gianni Infantino aseguró que una nueva ampliación será debatida con los comités correspondientes y que una vez que se tome la decisión, lo comunicará lo más pronto posible.

Beneficiará al mundo entero

El presidente de la FIFA detalló para el medio suizo Bluewin que la intención es dar esperanza a selecciones más pequeñas y hacer un torneo para todo el mundo, no solo para que Europa y Sudamérica se enfrenten.

"Todas las naciones deberían poder soñar con participar. Es evidente que la calidad de los equipos es altísima, y sigue mejorando en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en el Mundial, carecerán del incentivo necesario para seguir progresando", declaró.

Gianni Infantino tendría pensado aumentar 16 equipos más para tener más competencia. (Difusión)

La iniciativa tomó fuerza a partir de una propuesta por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Desde Sudamérica consideran que un Mundial con 64 participantes permitiría otorgar un mayor protagonismo a los países que albergarán los encuentros conmemorativos por el centenario de la Copa del Mundo.

¿Cómo se jugará el próximo Mundial?

El Mundial 2030 tendrá un formato inédito, ya que se disputará en tres continentes y seis países. La competición comenzará con tres partidos conmemorativos en Sudamérica: uno en Uruguay, otro en Argentina y por último en Paraguay.

Esto es como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en 1930. Tras estos encuentros iniciales, el torneo se trasladará a las sedes de España, Portugal y Marruecos, donde se desarrollará el resto de la competencia.

Aunque esta idea inicial podría modificarse, ya que con la posible inclusión de más equipos, cada país sudamericano tendría la posibilidad de albergar un grupo por completo.

Aún restan seis años para su realización, pero ya se está planeando con fuerza el Mundial 2030. (Difusión)

Se opone a esa idea

En contraste, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin contempló la idea como una mala propuesta. Desde su perspectiva, esto podría repercutir en la fase de clasificación del Viejo Continente, idea que fue respaldada por el presidente de CONCACAF, Victor Montagliani.

De momento, todo queda en un análisis que iniciará pronto la FIFA, pero bajo ese escenario, aumentarle 16 equipo más no sería bien visto para los amantes del fútbol inclusive el Mundial con 48 equipos ya había sido observado de manera negativa.