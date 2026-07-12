Registran violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses a días de la semifinal del Mundial 2026

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clima previo a las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina vs Inglaterra, alcanza un punto crítico tras registrarse serios incidentes en las tribunas del Miami Stadium. Los hechos ocurrieron durante el encuentro de cuartos de final en el que Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.

El incidente, que involucró a los hinchas albicelestes y británicos, desató una fuerte violencia y discusiones verbales que dieron inicio a un tremendo caos en el estadio, obligando a la intervención de la policía y la expulsión de varios de los implicados.

Preocupación de la FIFA para esta semifinal

Tras confirmarse el partido entre ambas selecciones programado para el próximo miércoles 15 de Julio en el Atlanta Stadium, ha encendido las alarmas en el comité organizador de Estados Unidos, debido a los focos de violencia que podrían pasar.

Por lo que fuentes cercanas a la organización informaron que ya se evalúa un incremento drástico en el número de efectivos policiales tanto en los accesos al recinto como en las principales "Fan Zones", donde se espera la concentración masiva de aficionados sin entradas.

La prioridad absoluta del comité es neutralizar cualquier intento de batalla campal en los días previos a uno de los partidos más esperados del torneo y así evitar mayores consecuencias dentro del estadio.

🚨🇦🇷 Argentinos e ingleses se AGARRARON A LAS PIÑAS en las tribunas durante el partido entre Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Noruega 🇳🇴. pic.twitter.com/PaisRe72MW — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 12, 2026

Un duelo con mucha historia

El choque entre Argentina e Inglaterra llega 40 años después de su histórico enfrentamiento en los cuartos de final del Mundial de México 1986. En ese día, Argentina ganó aquel partido por 2 a 1 en el Estadio Azteca con dos goles de Diego Maradona: el primero, la conocida "Mano de Dios" y la segunda tras una extraordinaria jugada individual donde se llevó a cinco ingleses, incluido al arquero y marcó el gol del siglo.

Cabe precisar que Lionel Messi no se ha enfrentado al equipo de "Los Tres Leones" en Mundiales y desde ya se definió como un partido especial. Ya que si pierde, quedará en la memoria como su última derrota en un Mundial, pues ya no participaría en el torneo de 2030.

Habrá mucha seguridad para esta semifinal. (Difusión)

Por otro lado los ingleses parten como favoritos por el juego colectivo que manejan y que buscarán imponerse a su clásico rival liderados por la poderosa sociedad ofensiva de Jude Bellingham y Harry Kane.

De momento, la atención estará puesta en el comportamiento de ambas parcialidades antes, durante y después de un partido que será de infarto y que definirá quién jugará la final del Mundial.