Keiko Fujimori y Fuerza Popular oficializan a sus voceros en el Congreso para las cámaras de Senadores y Diputados

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular dieron a conocer a los parlamentarios que asumirán el rol de voceros en la Cámara de Senadores y Diputados para el nuevo Congreso bicameral, señalando el comienzo de una etapa en la que la bancada buscará afianzar su presencia en el Legislativo.

¿Quiénes fueron los seleccionados?

La elección de los voceros se llevó a cabo durante la Jornada de Inducción Parlamentaria, actividad orientada a los congresistas electos para el periodo en el que vuelve la bicameralidad en el Perú. En ese marco, Patricia Juárez fue nombrada vocera titular de la Cámara de Senadores, mientras que Víctor Flores asumirá la vocería alterna.

Por su parte, en la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón ocupará la vocería principal y Arturo Alegría será el vocero alterno. Esta definición marca un paso importante para perfilar el liderazgo y la línea estratégica de Fuerza Popular en el nuevo escenario parlamentario.

Como parte de la Jornada de Inducción Parlamentaria, Fuerza Popular eligió a los voceros de nuestra bancada para el nuevo Congreso bicameral.



En la Cámara de Senadores, Patricia Juárez fue elegida vocera titular y Víctor Flores, vocero alterno.



(1/2) pic.twitter.com/tGiMtvhs5t — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) July 11, 2026

La relevancia de la vocería parlamentaria

En el marco del retorno a la bicameralidad, la función de los voceros parlamentarios cobra un papel fundamental en la articulación de la agenda legislativa. Tanto los voceros titulares como los alternos cumplen la función de representar oficialmente a la bancada, transmitir los consensos internos y exponer las posturas del partido ante las comisiones, el Pleno y la opinión pública.

La elección de cuadros con trayectoria en ambas cámaras busca asegurar que Fuerza Popular mantenga una participación activa y cohesionada en los principales debates. Asimismo, estas designaciones reflejan la intención de reforzar su organización interna y proyectar una imagen de unidad y compromiso institucional.

Fuerza Popular anuncia a sus voceros en la Cámara de Senadores y Diputados

Nueva etapa en la estrategia legislativa de Fuerza Popular

El nombramiento de los protavoces da incio a una nueva fase en la que Fuerza Popular busca fortalecer su presencia en el Congreso y contribuir a la definición de las reformas políticas y sociales. De tal modo, la bancada ha destacado la necesidad de desempeñarse con consistencia y compromiso para representar de manera responsable los intereses de los votantes.

La presidenta electa de la República 2026-2031, Keiko Fujimori, por medio de su partido Fuerza Popular, presentó a los nuevos voceros de la Cámara de Senadores y Diputados para el nuevo Congreso bicameral. Patricia Juárez, vocera titular, y Víctor Flores, vocería alterna, van para Senadores. Mientras que, Cecilia Chacón, vocería principal, y Arturo Alegría, vocería alterna, están dirigidos para Diputados.