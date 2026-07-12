¡YA NACIÓ! Hugo García e Isabella Ladera le dan la bienvenida a su bebé, Koa, y muestran detalles INÉDITOS del PARTO

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García e Isabella Ladera hicieron de conocimiento público, este 11 de julio, el nacimiento de su primer hijo en común, al cual le pusieron "Koa". La pareja compartió emotivas imágenes del parto y un mensaje que revela lo complicado que fue traer al pequeño al mundo después de 39 semanas de embarazo.

La influencer venezuelana relata, como figura en su post de Instagram, confesó que el parto se extendió por más de un día, aproximadamente 26 horas, y que estuvo cerca de rendirse a causa del potente dolor que sintió a lo largo del proceso.

La conmovedora publicación

"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, si no para transformarlo en vida. Te amo, Koa. Gracias por elegirnos y quedarte", se lee en la descripción del post de Instagram que recibió miles de comentarios de sus seguidores y de artistas mostrando su afecto.

Isabella Ladera publicó en Instagram el nacimiento de Koa, su hijo con Hugo García

El primer hijo de nuestro compatriota

Hugo García también supo expresar su felicidad y emoción por el nacimiento de su primogénito, Koa. "Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26", escribió, quien también recibió las felicidades de sus fans y amistades en el medio.

Hugo García publica en su perfil de instagram el nacimiento de su hijo, Koa

Entre el parto y la preocupación

El nacimiento de Koa se dio bajo un contexto social muy complicado. En los últimos días, la modelo venezolana ha utilizado sus plataformas para apoyar a las personas damnificadas debido a los terremotos que removieron la ciudad de La Guaira. Además, contó que antes del parte, pasaba por días difíciles por la situación de su país.

Hugo García e Isabella dieron a conocer el nacimiento de su primer hijo en común, llamado Koa. En la descripción de las fotos subidas por la empresaria dejó entrever lo retador que fue el proceso del parto, el cual fue bajo la modalidad "parte humanizado en el agua" durante largas horas.