Valentino chotea a 'colágeno' de Laura Spoya tras filtrarse chats: "Es simpático, pero no es mi tipo"

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino decidió poner fin a las especulaciones que surgieron en torno a Sebastián Gálvez, actual saliente de Laura Spoya. El popular tiktoker se pronunció sobre la invitación que recibió por parte del joven empresario y dejó en claro que, desde su experiencia, no considera que él sea una persona con las intenciones que muchos usuarios han insinuado en redes sociales durante los últimos días.

Valentino chotea a Sebastián por invitación a salir

La polémica se originó luego de que se conociera que Sebastián lo había invitado a reunirse en un bar de Miraflores. Sin embargo, Valentino explicó que el encuentro no estaba planteado como una salida entre dos personas, sino como una reunión grupal junto a varias amistades vinculadas al entorno de "Esto es Guerra". Según detalló, él mantenía una buena relación con varios integrantes de ese círculo, por lo que no vio nada extraño en la propuesta.

"Me dijo para juntarnos, para hacer algo tranqui, pero no solo yo y él, sino con más amistades del programa, que era su círculo de él y yo fresh porque me llevaba con ellos", indicó.

Además, contó que llegó a coincidir con Sebastián en algunas oportunidades dentro de las instalaciones del canal de televisión. Incluso recordó que, en un inicio, no lo reconoció cuando se cruzaron. Con el paso del tiempo, ambos mantuvieron una relación cordial, aunque sin llegar a desarrollar una amistad cercana.

"Es un chico simpático, pero no es mi tipo", agregó.

¿Qué dijo Sebastián sobre Valentino?

A través de sus historias de Instagram, Sebastián aseguró que ser vinculado con el creador de contenido lo ha afectado en varios aspectos de su vida. También aclaró que las conversaciones han sido sacadas de contexto y no entiende por qué tienen que sacar esos chats justamente ahora que ha hecho pública su relación con Laura.

En esa misma línea, reveló que se siente muy afectado por los calificativos que le pone la gente en redes sociales, pero esta última vinculación con Valentino le ha afectado especialmente, ya que siente que muchas personas están llegando a odiarlo y quieren hacerle daño.

Finalmente, indicó que prefiere quedarse con las opiniones de las personas que sí lo aprecian y lo conocen desde hace varios años, y no con lo que se dice de él en redes sociales. "Si ustedes quieren seguir con el daño, ustedes lo ven. Me quedo tranquilo con la gente que me conoce realmente, con la gente que sabe cómo soy y que conozco hace muchos años. Eso es todo", sentenció.

De esta manera, Valentino buscó despejar los rumores que se generaron en torno a Sebastián Gálvez y aseguró que nunca percibió alguna actitud que alimentara las versiones difundidas en redes sociales. Con sus declaraciones, intentó aclarar la situación y frenar las interpretaciones que surgieron a raíz de este episodio.