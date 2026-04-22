Ministerio de la Mujer anuncia nuevos locales de Centros de Emergencia contra la violencia: ¿En qué regiones?

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que inaugurará nuevos Centros de Emergencia (CEM) contra la Violencia a nivel nacional. Conoce en qué regiones estarán ubicados los locales especializados.

MIMP inaugura primer CEM en Pisco

La ministra de la Mujer, Edith Pariona Valer, inauguró el Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEMFA) en el distrito de San Andrés en Pisco, región Ica, asegurando que estará conformado por un equipo multisectorial que atenderá los casos que se reporten en esa zona del país, como parte de un plan para ampliar la cobertura de atención a víctimas.

Esta medida se da tomando en cuenta que desde el 2025 a la fecha, en la región Ica, el MIMP ha atendido más de 8 mil casos de violencia contra la mujer y la familia; pues, según cifras oficiales, el 50% de mujeres que oscilan entre los 15 y 49 años, ha sufrido algún tipo de violencia.

"Hoy no solo inauguramos un centro, hoy asumimos un compromiso: el Estado cumple, pero la verdadera transformación ocurre cuando trabajamos juntos: autoridades, instituciones y ciudadanía", señaló la titular del MIMP, Edith Pariona.

Este acto inaugural forma parte de la Estrategia Multisectorial para la prevención de la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes "Prevenir para Proteger", aprobada en noviembre de 2024.

MIMP inaugura primer CEM en Pisco.

Nuevos Centros de Emergencia contra la Violencia: ¿En qué regiones?

El nuevo CEMFA operará de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Comisaría de San Andrés, con la Corte Superior de Justicia de Ica mediante los juzgados especializados en Pisco, y con la Ministerio Público a través de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Pisco.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer precisó que tras esta inauguración se prevé la instalación de otros cuatro centros de emergencia más en las siguientes regiones y que contarán con equipo interdisciplinario de profesionales de derecho, psicología, trabajo social, admisión y promoción:

Distrito de Pomalca, en Lambayeque.

en Lambayeque. Pillco Marca, en Huánuco.

Trujillo , en La Libertad.

, en La Libertad. Distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

MIMP reafirma su lucha contra la violencia

Finalmente, el Ministerio de la Mujer reafirmó su compromiso de fortalecer la red de atención y articulación con otros sectores del Estado, asegurando una respuesta rápida y especializada frente a los hechos de violencia.

De esta forma, el Ministerio de la Mujer dio a conocer que inaugurarán cinco locales de Centros de Emergencia (CEM) contra la violencia, que permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional.