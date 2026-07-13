Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar en partido Noruega vs. Inglaterra: "Le apostó a Haaland seguro"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Pese a que la selección peruana no clasificó al Mundial 2026, un gran sector de ciudadanos viven con mucha alegría la máxima fiesta de fútbol apoyando a sus selecciones favoritas. En medio de dicho contexto, hay algunos que apuestan sus ahorros a fin de ganar dinero, en esta oportunidad un hombre se desmayó en una casa de apuestas tras acertar el pronóstico en el partido Noruega vs. Inglaterra.

Peruano se desmaya en casa de apuestas deportiva

El vibrante encuentro entre la selección de Noruega y el combinado ingles por los cuartos de finl de la Copa del Mundo 2026 generó diversas emociones debido a que ambas cuentan con jugadores de élite lo que hacía mucho más expectante saber quién resultaría ganador y clasificaría a semifinales.

Mientras que algunos se sumaron a apoyar al conjunto vikingo por 'la fiebre' generada a raíz de su delantero Erling Haaland otros confiaban en que el cuadro de 'Los tres leones' resultarían victoriosos de la mano de Jude Bellingham y Harry Kane.

En medio de dicho contexto, en diversas redes sociales como Facebook, TikTok, e Instagram se viralizó un video en el que se observa un hombre tendido en el ingreso de una reconocida casa de apuestas deportiva lo que generó preocupación y curiosidad a los usuarios.

De acuerdo a lo que se escucha en el audiovisual esta persona habría apostado dinero a que el conjunto noruego anote el primer gol del partido razón por la cual habría sufrido un desmayo. Recordemos que Andreas Schjelderup anotó el primer tanto del compromiso ante los ingleses por lo que el peruano habría apostado se cumplió.

Según la gente que grabó la escena el señor habría colapsado a causa de un cuadro de epilepsia y colocó 100 soles en que se cumplía el resultado antes mencionado con el que esperaba obtener una ganancia considerable. Es por ello que la fuerte emoción del momento habría desencadenado en este desmayo.

No obstante, cabe señalar que dicha información aún no ha sido esclarecida ni tampoco se ha informado oficialmente sobre el estado de salu del hombre, pero sí se observa a personal de emergencia tratando de reanimarlo.

Reacciones y comentarios al video

Este clip se viralizó de manera inmediata y ocasionó diversas reacciones así como comentarios por parte de los cibernautas. Mientras que algunos tomaron el caso como una preocupación por los peligros de las apuestas otros resaltaron el hecho de que tuvo "suerte" al supuestamente haber ganado la apuesta.

Como vemos, un ciudadano peruano se viralizó luego de ser captado en un video tendido en el ingreso de una casa de apuestas tras supuestamente haber apostado sus ahorros al partido de Noruega vs. Inglaterra lo que ha llevado a la reflexión de participar de este tipo de juegos y los peligros que puede desencadenar.