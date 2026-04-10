Mindef garantiza voto de las FF.AA. durante las elecciones generales: "Uniformados e identificados"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para la realización de las elecciones generales 2026 donde más de 25 millones de peruanos elegirán a sus autoridades para los próximos 5 años. Por ello, todas las instituciones del Estado vienen pronunciándose de cara a estos comicios para garantizar la normalidad del proceso y la seguridad del mismo.

Mindef garantiza voto del personal de las Fuerzas Armadas

Por ejemplo, el Ministerio de Defensa acaba de emitir un comunicado donde se pronuncia sobre la participación del personal militar durante la jornada de este 12 de abril. De acuerdo a lo indicado en este documento, la entidad brinda las garantías necesarias para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer su derecho a sufragar.

"En el marco de las elecciones generales de este domingo 12 de abril, reafirma su compromiso irrestricto con el respeto y la garantía del derecho al voto de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, es importante precisar que el derecho al sufragio del personal militar en actividad se encuentra reconocido por la Constitución", indicaron.

En esa misma línea, dieron a conocer que el personal militar votará en los locales más cercanos a donde se encuentren destacados asegurando así el ejercicio del voto rápido. Para ello, vienen coordinado con las autoridades de ONPE para que esto se lleve a cabo sin ningún problema; eso sí, indicaron de que los efectivos tendrán que estar debidamente uniformados e identificados.

Mindef garantiza

"El Ministerio de Defensa, en estricto cumplimiento de estas disposiciones, continúa coordinando con los organismos del sistema electoral las condiciones necesarias que permitan a los efectivos militares, ejercer su voto, incluso en situaciones de despliegue operativo", añadieron.

Mindef brindará las facilidades necesarias

A su vez, la cartera de Defensa dejó en claro que se brindarán las facilidades necesarias para que el personal militar no tenga problema alguno y pueda ser parte de la fiesta electoral de este domingo.

Es importante precisar que el jefe de ONPE, Piero Corvetto, en diálogo con Exitosa, confirmó que el personal militar se encuentra considerado dentro de los peruanos que votarán y que solamente no lo harán los que estén destacados en las zonas más alejadas del país.

En resumen, el Ministerio de Defensa garantizó el voto de las Fuerzas Armadas durante las elecciones generales del 12 de abril. Según precisaron, los militares sufragarán en los locales cercanos a donde se encuentren destacados.