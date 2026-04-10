Hallan sin vida a escolar que desapareció tras salir a comprar en Punta Hermosa

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hecho lamentable se ha suscitado en el distrito de Punta Hermosa en el que una escolar de tan solo 16 años fue hallada sin vida luego de reportarse su desaparición tras salir a comprar.

Acaban con la vida de escolar en Punta Hermosa

Los vecinos de Punta Hermosa se encuentran desconcertados tras hallarse el cuerpo sin vida de una escolar que cursaba el quinto año de secundaria que había sido reportada como desaparecida.

La menor de edad identificada con las iniciales E. J. H. F. había salido de su domicilio para poder realizar compras para su mascota a una tienda cercana, pero desafortunadamente nunca retornó a su hogar junto a su familia.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) la adolescente fue encontrada sin signos vitales en el sector 9 de Pampapacta. Por su parte, los peritos de Criminalística se apersonaron hasta dicha zona y según a los indicios que encontraron la occisa habría sido víctima de estrangulamiento por parte de sus captores.

La madre de la joven estudiante asesinada, Rosario Flores, dialogó con América Noticias y narró que su hija salió a comprar en compañía de su hermano, pero al olvidarse la comida de su perro retornó a la bodega y su demora le preocupó por lo que salió a buscarla en diversos negocios, sin embargo, no la encontró.

Las últimas horas de vida de la escolar de 16 años

Tras arduas horas de búsqueda, la encontraron muerta esta mañana en un terreno cercano a su hogar. Hay que mencionar que, la adolescente estudiaba en el colegio Fernando Carbajal Segura, ubicado en Salamanca, en el distrito de Ate y horas antes del hallazgo del cadáver, el padre de la estudiante habría recibido una llamada extraña que ya es materia de investigación por las autoridades.

Un dato no menor es que pese al grave hecho, los vecinos del sector Pampapacta no escucharon gritos de auxilio y sus familiares solo han pedido a los efectivos policiales que encuentren a los responsable de arrebatarle la vida a la menor de edad.

Luego de salir de su hogar para comprar la comida de su mascota, una escolar de 16 años desapareció por lo que generó la preocupación de su madre quien reportó el hecho, pero lastimosamentela menor de 16 años fue hallada sin vida con signos de haber sido estrangulada por sus captores según los peritos de Criminalística.