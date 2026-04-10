'Tía María': Minem anuncia postergación del proyecto minero y asegura que será sometido a nueva evaluación técnica

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio del proyecto 'Tía María' tendrá que esperar un poco más luego que el Minem anunciara su postergación a través de un comunicado. En este escrito, la entidad gubernamental no solo señala esta decisión, sino también de que el expediente será sometido a una nueva evaluación en las próximas semanas.

Minem anuncia postergación del proyecto 'Tía María'

Según el documento, fue el Consejo de Minería del Perú el que tomó esta postura dejando sin validez la Resolución Directoral del 13 de octubre del 2025 el cual aprobaba que la empresa Southern Peru de inicio a la operación de este proyecto minero.

"Mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM (19 de marzo del 2026), el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM (13 de octubre del 2025), que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation, abriendo paso a una nueva evaluación y reforzando la solidez del proceso", indicaron.

En esa misma línea, el Ministerio de Energía y Minas asegura que el expediente de este polémico proyecto será devuelvo a la Dirección General de Minería para luego emitir un pronunciamiento que estará pegado a las pautas ya conocidas de parte de la ley y el Consejo de Minería.

"En ese sentido, una vez notificada la resolución, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el Consejo de Minería y la normativa vigente", añadió.

Es importante precisar que este proyecto ha generado un gran rechazo en la población de Valle del Tambo quienes han señalado en repetidas ocasiones que la extracción de minerales en la zona contaminaría sus aguas y cultivos.

Proyecto no se ha dado por concluido

A pesar de que esta postergación podría tomarse de otra manera, el Minen deja en claro que no se ha concluido con el desarrollo del proyecto minero en Arequipa ya que solo se procederá a una nueva evaluación técnica del mismo.

"Asimismo, debemos precisar que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente", finalizó.

En resumen, el Ministerio de Energía y Minas (Minen) anunció la postergación del proyecto 'Tía María' en Arequipa encargado a la empresa Southern Perú. Además, el expediente del será devuelto a la Dirección General de Minería para ser sometido a una nueva evaluación técnica.