ONPE aclara que militares y policías votarán, salvo un grupo reducido que no lo hará por estar en zonas alejadas

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aclaró que los militares y policías sí participarán en la jornada electoral, salvo un grupo reducido que no podrá sufragar por haber sido asignado a zonas alejadas de su centro de votación.

Polémica por voto de militares y policías

La controversia estalló luego de que el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya señalara públicamente que se estaría vulnerando el derecho al voto de militares y policías.

En su pronunciamiento, aseguró que la medida era una exclusión injusta para quienes cumplen labores de seguridad durante el proceso electoral.

Sin embargo, la ONPE se respondió con una explicación detallada sobre cómo se organizó el proceso para garantizar la participación de la mayoría de efectivos.

ONPE garantiza voto militar y policial

Piero Corvetto explicó que el proceso de coordinación se realizó con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para facilitar el voto de sus miembros, especialmente de aquellos que son movilizados el día de la jornada electoral.

Según detalló, la gran mayoría de efectivos que vota en su centro habitual no tendrá ningún problema para ejercer su derecho. El foco del inconveniente está en un grupo reducido de personal que es destacado a zonas alejadas durante el día de las elecciones.

En ese sentido, indicó que se implementaron medidas como la ampliación de locales de votación y la habilitación de espacios especiales para este personal.

"Incorporamos 1200 locales de votación más para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ese pequeño grupo que se encuentra destacado a lugares alejados y no puede ir a votar", expresó Corvetto.

¿Quiénes no votarán y por qué?

Según explicó Piero Corvetto, el grupo de militares y policías que no podrá votar está conformado únicamente por un pequeño porcentaje de efectivos que fueron destacados a zonas alejadas el día de la jornada electoral y que no logran coincidir con su centro de votación habitual.

Estos casos no corresponden a la mayoría del personal, sino a aquellos que cumplen funciones operativas en lugares distintos a donde están registrados para sufragar. Es decir, son efectivos que el día de las elecciones están desplegados en zonas remotas por tareas de seguridad y no pueden trasladarse a tiempo.

Corvetto precisó que la situación responde a un tema estrictamente logístico, ya que la información sobre los cambios de ubicación del personal no llegó de forma completa o en los plazos requeridos para organizar mesas especiales específicas para todos los casos.

"Nos llegó la información parcial, tarde y con inconsistencias, y la devolvimos. Todo está absolutamente documentado. Nosotros cumplimos con la norma, pero no es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no hayan querido", precisó el jefe de la ONPE.

La ONPE reafirmó que los militares y policías votarán en su mayoría, aunque un grupo reducido no podrá hacerlo debido a su desplazamiento a zonas alejadas durante la jornada electoral.