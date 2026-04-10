Miembro de mesa en elecciones 2026: ¿Qué hacer si tu empresa NO respetó tu día de descanso remunerado?

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te tocó ser miembro de mesa en estas elecciones 2026? Ten en cuenta que no solo te corresponde un beneficio económico, sino también un día de descanso remunerado. Pero ¿qué pasa si tu empresa no respeta tu día libre por ley? Conoce qué dice la ONPE y la Sunafil.

Elecciones 2026: Beneficios para miembros de mesa

En este domingo 12 de abril, miles de peruanos cumplirán con su deber cívico. Durante la jornada laboral se resalta el trabajo que realizarán las personas que fueron elegidas como miembros de mesa: tres miembros titulares y seis suplentes por cada mesa de sufragio.

Los miembros de mesa deberán llegar a las 6:00 a.m. a sus respectivos locales de votación. Debido a que la labor del miembro de mesa podría superar las 12 horas, se dispuso que una vez culminada las votaciones, reciban el pago de S/165 (equivalente al 3% de una UIT), otorgada por la ONPE.

Quienes recibirán ello, así como su derecho a un día de descanso remunerado son:

Miembros de mesa titulares que completan todo el proceso.

Suplentes que reemplazan a titulares y permanecen hasta el final.

Recuerda que el descanso es aplicable tanto en el sector público como privado y no es compensable, según la Ley N.° 26859, también conocida como la Ley Orgánica de Elecciones, donde la ONPE decreta sus reglamentos respectivos sobre los ciudadanos que ejercen sus deberes como miembros de mesa.

¿Miembro de mesa y no te dieron el descanso? Esto debes hacer

Para hacer efectivo tu descanso laboral remunerado, debes haber completado el proceso de capacitación, presentar la constancia que acredita tu participación en las elecciones. Asimismo, debes tener una prueba del sufragio, en este caso, el holograma que va pegado al DNI.

"Estos documentos sirven para confirmar su participación en las Elecciones Generales 2026, los cuales son presentados a la oficina de recursos humanos del centro laboral o al jefe inmediato, según el reglamento interno de cada empresa", precisó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Este descanso puede tomarse al día siguiente de las votaciones del 12 de abril o dentro de los 30 días posteriores, previo acuerdo con el empleador. Pese a que la ley es clara, y ese día libre está estipulado como una obligación legal, aún surgen dudas entre los miembros de mesa como ¿qué pasa si la empresa donde trabajo no cumple con darme el día post-elecciones?

Pues bien, ten en cuenta que la ONPE precisa que negar este derecho puede generarle sanciones a tu centro de trabajo. En caso de incumplimiento de tu beneficio, deberás emitir una denuncia ante la Sunafil.

#NotaDePrensa | 𝐒𝐮𝐧𝐚𝐟𝐢𝐥: 𝐦𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐮𝐧 𝐝í𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨



✅ La Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) informó que los ciudadanos que cumplan la función cívica de ser miembros... pic.twitter.com/FxNPBLYhuq — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) April 10, 2026

¿Qué pasa si no cumples con tu labor de miembro de mesa?

Finalmente, recuerda que si eres miembro de mesa y no acudes a cumplir con tu deber cívico tiene consecuencias económicas. Según el JNE, la multa asciende a S/275, equivalente al 5% de la UIT.

Es así como se dio a conocer que en caso tu empresa no cumpliera con darte el día de descanso remunerado por cumplir tu labor como miembro de mesa en las elecciones 2026, puedes denunciarla ante la Sunafil acudiendo a cualquiera de las 26 intendencias regionales que se encuentran desplegadas a nivel nacional.