Pago de pensión ONP este lunes 13 de abril: ¿Quiénes se verán beneficiados?

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de pago ONP de abril. Conoce quiénes se verán beneficiarios con el cobro de su pensión este lunes 13, a través de las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos a sus domicilios.

Pensión ONP: ¿Quiénes podrán cobrar su dinero el 13 de abril?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, inició el jueves 9 el pago de las pensiones, correspondiente al mes de abril, de un total de 777 202 pensionistas de todo el país.

En ese marco, se dio a conocer que los pensionistas que recibieron su dinero el jueves fueron aquellos que están bajo el régimen 19990 y cuyo apellido paterno inició entre las letras A hasta la C y el viernes 10 de abril fueron los de D a la L. Los primeros beneficiarios con el pago ONP pudieron cobrar su dinero a través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos a sus domicilios.

Ante esta primera etapa, surge una interrogante: ¿quiénes siguen para el cobro de su pensión este lunes 13 de abril? Pues bien, según el cronograma oficial serán los siguientes:

Pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 cuyos apellidos paternos inicien con la letra M hasta la Q.

Cronograma de pagos ONP de abril: Más fechas

En caso no te encuentres en ese grupo de pensionistas que podrán recibir el pago ONP, no te preocupes, ya que aún quedan más fechas para el desembolso de tus aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Entre ellos:

Apellidos de la R-Z: 14 de abril.

14 de abril. Convenios internacionales: 15 de abril.

Asimismo, ten en cuenta que el miércoles 15 de abril se realizará el pago a los 65,926 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cómo puedo ver mi constancia de pago?

La ONP reporta que puedes descargar e imprimir la constancia de pago de tu pensión del mes ingresando a https://onpvirtual.pe. Luego, en la sección "Cobro pensión", selecciona la opción "Quiero ver mis constancias de pago" y haz clic.

A continuación, ingresa el tipo y número de tu DNI, así como la clave virtual. Finalmente, en el menú, selecciona "Ver mis constancias de pago".

Es así como la ONP reveló el cronograma de pago de abril. De acuerdo a ello, este lunes 13 de abril, los pensionistas que podrán cobrar su pensión son aquellos del régimen 19990, cuyos apellidos vayan de la letra M a la Q.