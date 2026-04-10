Cerca de 25 mil reos dejarían las cárceles gracias al Plan de Deshacinamiento Penitenciario: "Hoy los penales tienen sobrepoblación"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la situación carcelaria en el Perú atraviesa una grave crisis en todo aspecto. Para comenzar, dentro de los penales existe un hacinamiento debido a la inseguridad que vive el país y que ningún gobierno atendió en los últimos años a pesar de que se hincapié en el tema en diversas oportunidades.

25 mil reos dejarían las cárceles tras proyecto del Minjusdh

Respecto a este tema, Exitosa conversó con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, para conocer mayores detalles del Plan de Deshacinamiento Penitenciario que ha sido presentado por su cartera y que busca aligerar la sobrepoblación dentro de las prisiones del país.

Para comenzar, el integrante del gabinete liderado por Luis Arroyo dejó en claro que esta iniciativa busca tomar acciones inmediatas contra el hacinamiento dentro de los penales por lo que se evalúa dejar en libertad a un importante número de presos que actualmente se encuentran tras las rejas.

Según precisó y luego de realizar una evaluación por parte de su despacho, más de 25 mil reos saldrían a las calles de acuerdo a dicho plan. Además, indicó que se priorizará que los delincuentes que representen un verdadero peligro para la sociedad, se mantengan recluidos cumpliendo su condena.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para Exitosa, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que cerca de 25 mil internos podrían dejar las cárceles como parte del Plan de Deshacinamiento Penitenciario, el cual busca solucionar la sobrepoblación en los penales.



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Además, la iniciativa del Minjusdh será presentada el INPE y al Poder Judicial para su evaluación y posterior aprobación.

"Hemos hecho un análisis y hemos calculado que los que podrían postular a esta política son cerca de 25 mil internos. Hoy, las penales tienen una sobrepoblación de 155 %, hay 105 mil internos para 45 mil camas, entonces ahí nos podemos dar cuenta del gran problemas que tenemos", indicó.

Continuarán con la construcción de penales

En esa misma línea, el titular de Justicia aseguró que el gobierno de José María Balcázar continuará con la construcción de penales en todo el país para que la población carcelaria pueda ser redistribuida. De acuerdo con lo indicado, hay varias prisiones que ya cuentan con un avance significativo.

"Vamos a continuar con la construcción de penales y en estos momento está en ejecución el penal de Pucallpa, Abancay e Iquitos. La ampliación del penal de Arequipa está en avanzada, además de que hay otros proyectos en carpeta", añadió.

En resumen, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, reveló que cerca de 25 mil reos podría dejar las cárceles del país debido al Plan de Deshacinamiento Penitenciario que se llevará a cabo.