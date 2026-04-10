Universitario presentó su tercera indumentaria 2026: "Más de 100 años que bailan a mi ritmo"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sorprendió a todos sus hinchas al presentar su nueva indumentaria para la actual temporada con la que continuará su participación en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, el elenco crema compartió esta camiseta la cual contará con un color poco antes visto en el club ya que también presenta detalles bastantes llamativos.

100 años bailando a mi ritmo

Bajo el concepto ' 100 años bailando a mi ritmo', los merengues destacaron este novedoso modelo donde predomina el negro con detalles fosforescentes color neón, muy similar a la cultura chicha. La indumentaria ya se encuentra disponible en la web de la marca que los viste y se puede encontrar desde los 179 soles en versión, hasta los 299 en versión jugador.

"Marcando el ritmo dentro y fuera de las canchas. La nueva camiseta del más grande y popular está inspirada la voz de la calle, la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive nuestra pasión", indicó la 'U'.

En esa misma línea, Marathon destaca que la camiseta fue hecha con tecnología de primera a la altura de otros equipos del mundo. Esta permite una ligereza incomparable y acorde a la máxima competencia.

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Presentamos la segunda camiseta alterna 2026 del más campeón del Perú.



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"Esta camiseta recoge esa esencia: la voz de la calle, la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive el fútbol como una expresión propia. Fabricada con tecnología HIDROTEC, la camiseta ofrece frescura, ligereza y alto rendimiento, diseñada para competir al máximo nivel en el torneo local como en la CONMEBOL Libertadores", añadió Marathon.

Universitario pierde a pieza clave para la Copa Libertadores

Pensando en el próximo partido de Copa Libertadores, Universitario sufrirá una baja más que importante en su oncena titular. Durante el encuentro ante Deportes Tolima, Martín Pérez Guedes tuvo que ser sustituido tras una aparecer dolencia muscular.

Lamentablemente para los intereses cremas, luego de someterse a los exámenes de rigor, el resultado fue que el volante presenta un desgarro que lo mantendrá alejado de las canchas por las próximas tres semanas.

"Martín Pérez Guedes será baja en Universitario tras presentar un desgarro y se perderá el duelo ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores y probablemente el cotejo ante Melgar", indicó Gustavo Peralta.

En resumen, Universitario presentó su tercera y novedosa indumentaria 2026 la cual ya se encuentra a la venta. Con esta camiseta, los de Ate disputarán el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.