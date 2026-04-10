Jefe de ONPE rechaza rotundamente narrativa de fraude electoral en 2021: "No hubo indicio siquiera"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco menos de 48 horas para las elecciones generales 2026, el jefe de ONPE, Piero Corvetto, visitó los estudios de Exitosa para dar a conocer los detalles finales para este domingo 12 de abril. En primer lugar, el mandamás de la Oficina Nacional de Procesos Electorales dejó se refirió al supuesto fraude en la segunda vuelta de los comicios del 2021 el cual fue denunciado por Fuerza Popular.

Rechaza fraude electoral en 2021

Según indicó, la contienda entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que terminó en victoria para el candidato de Perú Libre, fue totalmente transparente ya que ni siquiera existieron indicios de cualquier situación irregular aquella vez.

De acuerdo a su parecer, para que se diera un fraude como el que fue denunciado en esa oportunidad, las tres entidades de llevar a cabo las elecciones generales tendrían que estar coludidas y lideradas por el gobierno centra, lo cual descarta totalmente esta posibilidad.

"Es muy importante que todos sepan que no hubo ningún indicio de fraude si quiera en el 2021 y que el sistema electoral peruano esta conformado de tal manera que la posibilidad de que exista un fraude es nula, no existe posibilidad. Eso implicaría todo un aparato donde tres organizaciones esté coludida y que un gobierno esté controlando los organismos electorales, eso no existe", indicó.

Sistema peruano garantiza proceso electoral

En esa misma línea, Piero Corvetto dejó en claro que los comicios son llevados a cabo por tres instituciones completamente independientes y que funcionan de la mejor manera para que todo detalle esté cubierto.

Por ello, todo este sistema integrado para la realización de los comicios descarta rotundamente la chance de un fraude electoral tanto en el 2021 como en las elecciones programadas para este domingo 12 de abril.

"En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista. Tenemos 3 organismos electorales: el Jurado Nacional de Elecciones, Reniec y ONPE en la organización del proceso. No hay posibilidad alguna de que se pueda concretar un fraude electoral en el Perú de eso tenemos que ser claros y contundentes", añadio.

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