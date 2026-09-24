Mininter entrega 43 camionetas a la PNP: "Estamos avanzando en nuestras capacidades"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 24 de septiembre, el Ministerio del Interior anunció la implementación y entrega de 43 camionetas por medio del titular del sector, César Astudillo a la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las acciones para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Ministro del Interior entrega 43 camionetas a la PNP

Como parte de las medidas que buscan resguardar la seguridad en el país, el Ministerio del Interior entregó 43 camionetas a la Polícia Nacional para que los efectivos puedan seguir con las las labores de los efectivos en realizar recorridos de patrullaje, capacidad de respuesta y presencia policial en las calles en beneficio de la ciudadanía.

"Los vamos a vencer, tengan la completa convicción que los vamos a vencer. Estamos avanzando nuestras capacidades, estamos avanzando en el entrenamiento de nuestra gente, de nuestros efectivos, vamos a dar y seguimos dando esa lucha", expresó Astudillo.

El titular del sector, César Astudillo, afirmó que el Gobierno busca traducir sus compromisos en acciones concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana. En ese sentido, destacó la importancia de blindar y equipar a la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de recuperar la tranquilidad en las calles y reforzar la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

"Hoy traducimos las palabras en hechos concretos. Blindar y equipar a nuestra Policía Nacional del Perú es el paso decisivo para ir devolviendo la tranquilidad a nuestras calles y demostrar que el Estado no retrocederá ante la inseguridad. Nunca nos han vencido. Siempre el Estado y su primera línea ha vencido a la delincuencia y esta vez no será la excepción", afirmó el titular del sector.

🚔 ¡#Mininter entrega 43 nuevas camionetas a la Policía Nacional del Perú (@PNP_Noticias) para reforzar la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana! 👮🏽‍♀️👮🏽‍♂️



🚓 Más patrullaje preventivo.

💪🏽 Mayor capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

👮🏽‍♀️👮🏽‍♂️ Más presencia policial en las... pic.twitter.com/rcuimG0OUe — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 24, 2026

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