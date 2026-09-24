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Ante deficiencias del servicio

EsSalud agilizará citas virtuales para los asegurados: "Para que el paciente no espere, vamos a mejorar el call center"

En diálogo con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, anunció medidas para agilizar la programación de citas virtuales, además de reforzar el call center para reducir los tiempos de espera.

EsSalud agilizará citas virtuales para los asegurados y reducirá tiempos de espe
EsSalud agilizará citas virtuales para los asegurados y reducirá tiempos de espe (Composición: Exitosa)

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/09/2026

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En diálogo con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, anunció medidas para agilizar la programación de citas virtuales y mejorar la atención de los asegurados. La funcionaria señaló que se reforzará el servicio de call center para reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Tomas evalúa replicar modelo de atención Padomi

Zulema Tomas reconoció las dificultades que enfrentan algunos pacientes adultos mayores y señaló que evalúa replicar el modelo de atención de Padomi para mejorar el servicio de EsSalud.

"Si nosotros vamos a la emergencia, está nuestro adulto mayor, con patologías de diabetes, hipertensión y sus secuelas. ¿cómo podemos atender eso si no tenemos la red adecuada de atención? He escuchado de la atención de Padomi, el medicamento llegaba oportunamente, tendremos que revalorizar lo que Padomi representó", afirmó.

EsSalud gestionó la redistribución de medicamentos para abastecer al Padomi | Noticias | Diario Oficial El Peruano

EsSalud reforzará atención telefónica a nivel nacional

Tomas aseguró que se reforzará la atención telefónica a nivel nacional, con el objetivo de evitar que los pacientes pierdan tiempo y esfuerzo al acudir presencialmente a las sedes de EsSalud.

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"Vamos a conllevar a la digitalización, EsSalud ya lo tenía. Vamos a reactivar el call center para que el paciente no esté esperando manualmente, qué día le toca, va a la entidad, espera largo tiempo para ser atendido en admisión. Se pierde toda una mañana, vamos a mejorar el call center a nivel nacional", indicó.

Buscan reducir tiempos para citas en línea

La autoridad destacó que se trabaja para reducir los tiempos de espera y agilizar la obtención de citas en línea, tomando como referencia la atención implementada en otras entidades.

"En varias entidades de salud ¿por qué nosotros no lo podemos retomar? Estamos evaluando el recorte de tiempo de citas, por eso estamos pidiendo paciencia que la salud no espera, estamos dando prioridad a las citas por llamada para que la tengan en línea", mencionó.

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En un diálogo con Exitosa, Zulema Tomas, presidenta ejecutiva de EsSalud, comunicó que se está trabajando en la reducción de tiempo de espera para conseguir citas para pacientes de edad avanzada. Considera que se debe replicar el modelo de atención inmediato y efectivo de Padomi.

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