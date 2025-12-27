Mininter pide a Universitario y Alianza cambiar la fecha de sus presentaciones: "En beneficio de la ciudadanía"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Mininter pretende acabar de una vez por todas con la polémica respecto a la fecha en la que se realizará la Noche Crema y la Noche Blanquiazul 2026. Ambos eventos deportivos fueron programados para el mismo día y hora, sábado 24 de enero a las 8:00 p.m., por lo que no recibirían las garantías necesarias para sacar adelante dichos espectáculos.

Por ello, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde pidió que Universitario y Alianza Lima alcance un acuerdo amistoso para reprogramar uno de los partidos para beneficio de ambos clubes.

Mininter pide a la 'U' y Alianza alcanzar un acuerdo amistoso

Dicho pronunciamiento señala que la entidad ha recibido con éxito las solicitudes para la realización de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul el próximo 24 de enero del 2026. Por el lado de los cremas, estos se medirán ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, mientras que los blanquiazules recibirán al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Pese a que la documentación está en regla, el Mininter pidió que, por el bien de la ciudadanía y por el correcto desarrollo de ambos eventos, Universitario y Alianza Lima puedan alcanzar un acuerdo amistoso con la finalidad de reprogramar uno o los dos encuentros pactados para enero próximo.

"El Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos", indica parte del comunicado.

Convocan a una reunión de urgencia

En esa misma línea, el organismo liderado por Vicente Tiburcio se contactó con representantes de los equipos más populares del país para convocar a una reunión pactada para el lunes 29 de diciembre a las 5:00 p.m. para conocer los detalles de sus respectivos planes de seguridad.

"El Ministerio del Interior reafirma su disposición al diálogo y a la coordinación institucional, y recuerda que el otorgamiento de las garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando siempre la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos", finalizaron.

