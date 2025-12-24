Vicente Tiburcio sobre corredor humanitario desde Chile: "Es un tema que a nivel Cancillería se está trabajando"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió a la propuesta de realizar un corredor humanitario para migrantes desde Chile y sostuvo que es una coordinación y decisión que desarrollará el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Corredor humanitario

En medio de un recorrido en el que participó el titular del Interior en el Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria, fue consultado por la propuesta de un corredor humanitario para migrantes ilegales de nacionalidad venezolana a los que se busca expulsar de Chile.

"No, es un tema que a nivel Cancillería se está trabajando. Eso lo tiene que responder nuestro canciller. Nuestro apoyo es permanente a Cancillería en todo lo que nosotros podamos hacer", sostuvo.

Asimismo, recalcó en cuanto al nuevo plan de seguridad ciudadana, que tal como lo anunció el presidente José Jerí se darán a conocer las nuevas medidas en los primeros días de enero del 2026.

Presidente Jerí sobre visita de Kast a Perú

Tras la confirmación de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al Perú en enero, el mandatario peruano José Jerí adelantó que, durante su encuentro, discutirán alternativas "humanitarias" ante la crisis migratoria.

A través de su cuenta de X, la Cancillería peruana dio a conocer que el ganador de la segunda vuelta chilena viajará por varios países de Sudamérica. Uno de los destinos elegidos ha sido el Perú, citándose con el actual jefe de Estado en la 'casa de Pizarro'.

"Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno", reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, el presidente interino José Jerí se refirió a un eventual desborde de migrantes en el Perú, producto de la incertidumbre que se vive en el país vecino por la posible expulsión de inmigrantes ilegales por parte del futuro gobierno de Kast.

"Más que un temor, estamos anticipando. Cuando conversamos telefónicamente una vez que él ganara las elecciones, nuestra conversación se centró en fijar algunos criterios de reforzar nuestras fronteras, de ambos lados, y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países", señaló a Canal N.

El jefe de Estado adelantó que, durante su encuentro, se discutirá como alternativa la existencia de un "corredor humanitario" para casos excepcionales, tal y como planteó Kast como parte de sus propuestas ante la crisis migratoria.

"Una alternativa son los acuerdos que estamos teniendo, por intermedio de Cancillería, en casos estrictamente humanitarios. Un corredor humanitario es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales", agregó.

Es en ese sentido que, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sostuvo que la decisión de llevarse a cabo un corredor humanitario desde Chile se tomará desde la Cancillería.