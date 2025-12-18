Alianza Lima vs. Inter de Miami: Conoce AQUÍ los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima dio a conocer los precios de las entradas para lo que será la Noche Blanquiazul 2026 en la que sostendrán un partido ante Inter de Miami, quien tiene como figura al astro del fútbol Lionel Messi.

¿Cuáles son los precios para la Noche Blanquiazul 2026?

Dos días después de anunciarse a lo grande la Noche Blanquiazul, el club de La Victoria brindó mayores detalles sobre los precios de las entradas en los sectores del estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

En primer lugar, el sector norte está tazado en 470 soles al igual que sur. También, se conoció que oriente conadis costará 720 soles, mientras que oriente S/1500.

Además, los hinchas del equipo íntimo que quieran acceder a occidente silla de ruedas deberán pagar S/720. Mientras tanto, occidente lateral tendrá un costo de 2 mil soles y occidente central tendrá un costo de 2 mil 375 soles.

Por último, el sector denominado Palco Apuesta Total será el de mayor precio debido a que valdrá S/3125. Cabe señalar que, este encuentro será transmitido por la señal de Latina Televisión.

Los nuevos refuerzos de Alianza Lima

A puertas del próximo año un evento deportivo que marcará el fútbol peruano será la Noche Blanquiazul debido a que la institución blanquiazul enfrentará al cuadro estadounidense que tiene como figuras destacadas a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Esta cita está programada para desarrollarse el próximo 24 de enero desde las 8 de la noche en el que el cuadro blanquiazul presentará a su renovado plantel de futbolistas que estarán dirigidos por el estratega argentino Pablo Guede, tras la salida de Néstor 'Pipo' Gorosito.

Por el momento, entre las nuevas incorporaciones del equipo íntimo se encuentran Jairo Vélez, quien proviene de Universitario de Deportes y Luis Ramos, quien tras no continuar en América de Cali llega a tienda íntima a fin de sumar en el ataque junto al experimentado Paolo Guerrero.

A ellos se suma el lateral Cristian Carbajal, tras su paso por Sport Boys, y el lateral derecho D'Alessandro Montenegro quien defendió los colores de ADT de Tarma en la presente temporada. Respecto a las garantías, el asesor legal de Alianza Lima, José Asti, señaló que han cumplido con los trámites a tiempo por lo que aseguró que el evento sí se realizará.

Como vemos, dos días después de confirmar la Noche Blanquiazul 2026 en el que sostendrá un partido amistoso ante Inter de Miami, Alianza Lima publicó el precio de las entradas