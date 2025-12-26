Universitario renueva a uno de los autores de los goles de la final ante Alianza Lima: ¿De quién se trata?

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se queda para buscar el ansiado tetracampeonato del fútbol peruano. Este viernes 26 de diciembre, Universitario de Deportes oficializó la renovación de uno de sus máximos referentes para la temporada 2026 de la Liga1 y la Copa Libertadores.

A través de sus plataformas oficiales, la institución le dio un regalo post navideño a sus hinchas, quienes recuerdan con mucho fervor el gol que hizo para la obtención del título nacional del año 2023.

¿De quién se trata?

Pese a que su llegada la cuadro estudiantil fue a inicios del 2012, habiendo solo estado una temporada para luego regresar en 2023, el volante argentino nacionalizado peruano Horario Calcaterra dice "presente" en la "U" un año más, alargando su exitosa etapa en Ate con miras a lograr el primer tetracampeonato del club en 102 años de historia.

A través de un video y con el fondo musical de la canción "Nada Fue un Error" del artista argentino Coti, Universitario presentó a 'Calca', quien a sus próximos 37 años seguirá guiando a los jugadores más jóvenes en sus primeros pasos como profesionales y también para continuar siendo una de las principales voces de mando en el vestuario del club con más campeonatos a nivel local.

«𝗖𝗔𝗟𝗖𝗔» 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗗𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 💪🔝



Horacio Calcaterra seguirá vestido de crema todo el 2026. pic.twitter.com/GSJ40jhQpm — Universitario (@Universitario) December 26, 2025

En las cuatro temporadas que lleve con la crema, el mediocampista ha disputado 135 partidos oficiales, anotó 13 goles y brindó 16 asistencias; no obstante, el gol más importante en su paso por Universitario fue en la final del título 2023, cuando convirtió el definitivo 2 a 0 con el cual la "U" dio el histórico "apagón" en Matute, tras vencer por un global de 3 a 1 a Alianza Lima.

Primer refuerzo confirmado

Previo a la llegada de la Navidad, Universitario anunció también la contratación del defensor argentino Caín Fara, proveniente del Club Atlanta de la segunda división de su país.

Previo a su paso por el bohemio tuvo dos experiencias en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en el Aucas y el Emelec. Un dato curioso, es que el central ya sabe lo que es jugar en el Monumental, puesto que, enfrentó a la "U" en la "Noche Crema 2022", donde fue parte de la victoria del Aucas por 3 a 2.

Su paso por Ecuador le valió lo suficiente para que su traspaso haya sido avalado por Javier Rabanal, flamante técnico de Universitario, y que viene de dirigir al Independiente del Valle de aquel país. Los otros dos principales clubes donde también dejó su marca fue el Tigre (Argentina) y el Sol de América (Paraguay).

De esta manera, la "U" sigue sumando experiencia para alcanzar con los objetivos que cada año le exige su fiel hinchada de todo el Perú.